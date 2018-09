Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên 'Hoa cỏ may' phần 2

Tiến (ngoài cùng bên trái)- chàng trai hiền lành, luôn là người đứng giữa dung hòa các mối bất đồng trong nhóm do diễn viên Ngọc Quỳnh đảm nhận. Nhân vật của Ngọc Quỳnh là chàng trai nhút nhát nhất nhóm và anh cũng ít được chú ý nhất so với các đồng nghiệp tham gia 'Hoa cỏ may'. Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, bắt đầu đi đóng phim từ năm thứ nhất đại học nhưng chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.