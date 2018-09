Ngân Khánh, Thu Thủy cùng đoạt Quán quân

Thu Thủy dù bị chấn thương ở chân nhưng vẫn làm khán giả đắm chìm trong câu chuyện xúc động về con thiên nga tật nguyền với ước mơ được nhảy múa. Nữ ca sĩ sử dụng rất nhiều bài hát của Michael Jackson trong bài thi như 'I'll be there', 'You're not alone'... (xem video)