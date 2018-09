Ngân Khánh tát Kiều Oanh 7 cú như trời giáng

Bộ phim 'Ma dai' công chiếu từ 28/4, được nhiều khán giả yêu thích nhờ nội dung nhẹ nhàng, hài hước và nhân văn. Ngoài diễn xuất tự nhiên của các nghệ sĩ cùng tiết tấu khá nhanh, các ca khúc nhạc phim cũng rất bắt tai. Phim có 3 ca khúc gồm 'Là anh' do Trang Pháp thể hiện, 'Is it love' và 'Một ngày đẹp trời em yêu anh' do Thái Trinh trình bày.