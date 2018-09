Ngân Khánh phải giải trình vì nhảy tuột váy

Sáng 13/11, cô làm việc với thanh tra về sự cố hở ngực trong chương trình truyền hình trực tiếp.

Trước đó, vào tối 9/11, trong đêm liveshow thứ tư của vòng đấu loại trực tiếp chương trình Got to dance - Vũ điệu đam mê, Ngân Khánh xuất hiện cùng ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa trong bài múa mở màn đêm thi. Hai nghệ sĩ nhảy sôi động điệu Bollywood bài Student of the year. Ngân Khánh diện chiếc váy kiểu truyền thống Ấn Độ phá cách với phần thân áo xẻ chéo, để hở hoàn toàn một bên vai trần.

Màn bay lộ ngực của Ngân Khánh tại liveshow thứ tư của Got to dance - Vũ điệu đam mê vào tối 9/11, truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Do các động tác nhảy liên tục, đòi hỏi vũ đạo mạnh mẽ và gợi cảm, có lúc, một bên thân áo của Ngân Khánh tụt hẳn xuống. Ban đầu, cô không nhận ra điều này vì nhảy quá say sưa. Nhưng về sau, khi ca sĩ Hồ Ngọc Hà - ngồi ghế giám khảo - ra hiệu về sự cố, Ngân Khánh dần nhận ra. Gần đến cuối bài múa, cô tìm cách nép vào Hồ Vĩnh Khoa để che một bên ngực hở ra của mình.

Sau sự cố, Ngân Khánh đã lên báo chia sẻ, đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

Ngân Khánh bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Thời gian qua, Ngân Khánh dính vào một số scandal như: phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, bị đồn thổi vì liên quan đến đường dây bán dâm của người đẹp Mỹ Xuân... Dù vậy, người đẹp vẫn bình tĩnh đối diện với tin đồn để thực hiện các công việc của mình. Cô dành thời gian tham gia các phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, dự sự kiện, đóng MV ca nhạc và làm từ thiện...

Theo VnExpress