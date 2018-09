Ngân Khánh 'lột xác' khi biến thành siêu quậy

Ngay khi Trà My diễn xong, giám khảo Trần Ly Ly vỗ tay không ngớt. Theo biên đạo này, Trà My đã sống và diễn đúng với khả năng của mình mặc dù vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Giám khảo Khánh Thi thì nhận thấy Trà My đã 'bùng nổ' hơn, nhưng vẫn cần sự hòa quyện giữa động tác và biểu cảm gương mặt hơn nữa. Chung cuộc, Trà My đạt 38,5 điểm.