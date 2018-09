Ngân Khánh bị phạt 3,5 triệu đồng vì hở ngực

Nếu nữ ca sĩ tiếp tục vi phạm quy định về hoạt động biểu diễn, cô có thể nhận khung xử lý cao hơn.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch TP HCM cho biết, sau khi nhận kết luận của thanh tra phòng Quản lý nghệ thuật, Sở quyết định xử lý trường hợp của Ngân Khánh ở mức phạt 3,5 triệu đồng.

"Đây là mức xử phạt ở khung đầu tiên, nếu nữ ca sĩ còn tiếp tục những sai phạm tương tự trên sân khấu, mức phạt sẽ được đẩy lên khung cao hơn", ông Nam cho biết. Đơn vị tổ chức chương trình cũng nhận cảnh cáo và phải giải trình về vụ việc.

Ngân Khánh (phải) và Hồ Vĩnh Khoa thể hiện điệu nhảy Bollywood trên sân khấu Got to dance tối 9/11.

Trước đó, sáng 13/11, nữ ca sĩ và đại diện ban tổ chức chương trình Got to dance - Vũ điệu đam mê có buổi làm việc với thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch TP HCM về sự cố hở trọn một bên ngực khi trình diễn trên sân khấu Vũ điệu đam mê. Đêm này là liveshow thứ tư của chương trình, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, tối 9/11.

Trong liveshow, Ngân Khánh xuất hiện cùng ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa trong bài múa mở màn. Hai nghệ sĩ nhảy sôi động điệu Bollywood bài Student of the year. Ngân Khánh diện chiếc váy kiểu truyền thống Ấn Độ phá cách với phần thân áo xẻ chéo, để hở hoàn toàn một bên vai trần. Do các động tác nhảy liên tục, đòi hỏi vũ đạo mạnh mẽ và gợi cảm, có lúc, một bên thân áo của Ngân Khánh tụt hẳn xuống. Ban đầu, cô không nhận ra điều này vì nhảy quá say sưa. Nhưng về sau, khi ca sĩ Hồ Ngọc Hà - ngồi ghế giám khảo - ra hiệu về sự cố, Ngân Khánh dần nhận ra. Gần đến cuối bài múa, cô tìm cách nép vào Hồ Vĩnh Khoa để che một bên ngực hở ra của mình.

Theo VnExpress