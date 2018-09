Ngân Anh giải thích về thông tin 'xù' đấu giá áo dài 700 triệu

Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết, đoạn video mà công chúng bàn tán là hoàn toàn sai lệch thông tin.

Lộ clip Lý Nhã Kỳ 'chặt chém' Hoa hậu Đại dương Ngân Anh tại buổi đấu giá

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện video dài 5 phút có nội dung về Hoa hậu Đại dương 2017 Ngân Anh tham gia màn giao lưu tại sự kiện thời trang của NTK Đinh Văn Thơ ở Hội An. Khi được MC dò hỏi về việc mua áo dài mà Á hậu Trương Thị May trình diễn để quyên tiền làm từ thiện, Ngân Anh bày tỏ rằng, cô mong áo dài sẽ được bán với giá 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đoạn video lại bị công chúng hiểu lầm rằng, Hoa hậu Ngân Anh 'lỡ miệng' nói mua áo dài 700 triệu nhưng sau đó cô cảm thấy mình không hợp và 'chưa đủ quyền lực' để mặc chiếc áo dài nên đã nhường lại quyền mua cho Lý Nhã Kỳ với giá 300 triệu.

Hoa hậu Đại dương 2017 trong đêm thời trang từ thiện tại Hội An cùng Lý Nhã Kỳ.

Trước ồn ào, Ngân Anh quyết định liên tiếng để tránh hiểu lầm. Cô nói: "Tôi đã định im lặng nhưng 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một số trang tin đã đăng tải thông tin không đúng về tôi. Sự thật khi được anh MC Minh Hùng hỏi: 'Theo Ngân Anh, chiếc áo dài mà Á hậu Trương Thị May mặc sẽ được đấu giá với con số bao nhiêu, và Ngân Anh có muốn gửi gắm lời chúc may mắn nào cho phần đấu giá chiếc áo dài này không?', tôi đã trả lời: “Em nhìn bộ áo dài chị May đang mặc với thiết kế công phu như thế và em biết đó là tâm huyết của anh Đinh Văn Thơ, em hy vọng bộ áo dài này sẽ được bán với giá trị cao nhất có thể là 700 triệu đồng'. Như vậy, hoàn toàn không có chuyện trả giá 700 triệu đồng rồi không lấy vì mặc không quyền lực như một số thông tin trên mạng xã hội. Người tung video đã cắt cúp với dụng ý không tốt".

Hoa hậu Đại dương còn cho biết thêm: "Ngay sau màn đấu giá, tôi đã quyên góp một số tiền vào quỹ của chương trình nhưng không hiểu sao người tung video lại cắt bỏ đoạn này. Cuộc sống sau danh hiệu Hoa hậu của tôi cũng chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học, những gì tôi đã góp sức cho cộng đồng tuy không là quá lớn nhưng cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng vì tôi đã làm bằng hết khả năng và sự chân thành của mình".

Từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Ngân Anh luôn bị săm soi trong từng hành động, lời nói.

MC Minh Hùng và một số vị khách khác có mặt tại buổi đấu giá áo dài cũng đồng loạt 'minh oan' cho Ngân Anh. "Trước lúc đấu giá Ngân Anh được mời lên để giao lưu. Khi được MC hỏi, cô nói cô ước mong chiếc áo này sẽ được mạnh thường quân mua giá cao nhất là 700 triệu để giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Sau đó, Ngân Anh cũng đóng góp 50 triệu ủng hộ cho chương trình. Có thể Ngân Anh nói hơi nhỏ nên mọi người nghe sai, chứ không có chuyện Ngân Anh mua áo dài rồi xù kèo. Vì người đấu giá cao nhất là chị Lý Nhã Kỳ với giá 300 triệu, sau đó chị ấy tặng lại cho Ngân Anh luôn", một vị khách chia sẻ.

Từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Ngân Anh trở thành nhân vật được công chúng 'săm soi' về nhan sắc và vướng vào tin đồn mua giải. Trước những lời chỉ trích của dư luận, người đẹp bình tĩnh đáp trả, chứ không hề né tránh. Thời gian gần đây, cô tích cực tham gia các hoạt động của showbiz như dự event, trình diễn thời trang.