Nathan Lee đi sự kiện cùng em gái xinh đẹp, cá tính

Sau đêm nhạc, Nathan Lee về nghỉ ngơi ở biệt thự riêng tại quận 2. Tuy nhiên, anh bất ngờ phát hiện một ổ khóa nhà đã bị kẻ gian cắt rời. Khu vực nhà anh lắp camera và có bảo vệ trực 24/24 nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị 'đạo tặc' nhòm ngó. Nhờ hệ thống báo động và nhiều ổ khóa chắc chắn bảo vệ nên nhà Nathan Lee vẫn an toàn, không bị mất mát thứ gì. Nam ca sĩ mới lên trang cá nhân than thở chuyện bị trộm cắt khóa và dự định sẽ tăng cường an ninh cho ngôi nhà. Anh không có thói quen giữ tiền vàng và những thứ quý giá tại nhà nhưng vẫn lo kẻ trộm sẽ khuân mất những bộ sưu tập cây cảnh, đồ lưu niệm hiếm có.