'Nàng thơ xứ Huế' Ngọc Trân diện áo dài trắng, ký tặng sách

"Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay nhằm trao tặng hàng triệu cuốn sách đổi đời tới thanh niên Việt thông qua sự chung tay, tiếp sức của nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, các hoa hậu, á hậu, người đẹp như Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Hân và á hậu Thùy Dung, Lệ Hằng, Huyền My, Hoàng My, Mâu Thủy, Đào Hà, Ngọc Trân, Trương Thị May, Tú Anh, Lan Hương, Thanh Tú, Kiều Vỹ, Thúy Vân... Mở đầu cho chuỗi hành trình năm 2018 là trao tặng sách đến các cá nhân, tổ chức tại mọi miền đất nước, bắt đầu từ TP HCM - Lào Cai, sau đó là Buôn Ma Thuột và chặng cuối cùng là Cần Thơ - Cà Mau.