Nam Trung chê Lý Nhã Kỳ trên truyền hình

Sau "Cặp đôi hoàn hảo", lực sĩ Phạm Văn Mách tiếp tục nuôi mộng trở thành ca sĩ khi đăng ký "The Winner Is". Tối qua, anh hát "Em sẽ là giấc mơ", hit của ca sĩ Hoàng Hải. Dẫu có cách xử lý hơi "sến' nhưng anh ghi dấu ấn với giám khảo nhờ phần rap sáng tạo. Với 62 điểm, anh vững vàng đi tiếp vòng 2. Thể hiện "Right here waiting for you", anh chỉ đạt 11 điểm bình chọn nên phải rời cuộc thi.