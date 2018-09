Nam Tào, Bắc Đẩu dốc đầu Ngọc Hoàng vào thùng nước

Để ép anh Tèo trông xe đạp dưới hạ giới đóng giả Ngọc Hoàng, cả hai diễn lại cảnh bảo mẫu bạo hành trẻ em.

Sau gần một tháng tập luyện, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm 2014 đã tiến hành ghi hình buổi đầu tiên vào tối 19/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Giống như lời bật mí của đạo diễn Đỗ Thanh Hải về ý tưởng xây dựng kịch bản cho Táo quân 2014, chương trình năm nay xoay quanh câu chuyện về 3 nhân vật chính Nam Tào (Xuân Bắc), Bắc Đẩu (Công Lý) và người dân (Quốc Khánh). Vì ăn phải bánh giò có chứa hàn the trong chuyến vi hành xuống hạ giới, Ngọc Hoàng bị ho đến khan tiếng và không thể tham dự buổi chầu cuối năm. Để cứu vãn tình huống cấp bách, Bắc Đẩu đã đặt vé máy bay của hãng Sorry Airline cho các Táo, trong khi Nam Tào hoãn buổi chầu muộn hơn 2 tiếng so với mọi năm. ‘Chị Đẩu’ còn tìm đến Tèo - một anh trông xe dưới hạ giới, có ngoại hình y hệt như Ngọc Hoàng thay thế vị trí trên ghế rồng.

"Ngọc Hoàng giả" bị Nam Tào, Bắc Đầu và Thiên Lôi dốc đầu vào thùng nước.

Bắc Đầu và Nam Tào mất một thời gian để “training” (đào tạo) Tèo. Hễ thấy ‘chị Đẩu’ ra dấu hiệu, Tèo sẽ lập tức nói ra những câu mệnh lệnh, thể hiện sự uy quyền đối với các Táo. Trong quá trình đào tạo, Tèo chậm hiểu, không thể tiếp thu và quyết bỏ về hạ giới. Để dọa nạt Tèo, Nam Tào - Bắc Đẩu cùng Thiên Lôi đã bóp cổ, dốc đầu Tèo vào thùng nước, giống như cảnh bạo hành trẻ em của hai cô giáo trường mầm non tư thục Phương Anh. Khi Tèo đòi nôn ra sau khi bị sặc nước, Nam Tào đeo cặp kính y hệt bảo mẫu Thiên Lý ép anh phải nuốt chỗ thức ăn vừa nôn. Nam Tào lớn tiếng: “Mỗi lần chị đeo kính thì có nghĩa là em hư, nghe chưa?”. Cũng từ đây, mỗi lần Tèo mắc lỗi khi đóng giả Ngọc Hoàng, Nam Tào sẽ đeo kính và lấy "thùng nước xanh" ra dọa.

Ở phần chầu của các Táo, năm nay chỉ có 4 Táo xuất hiện gồm: Táo Kinh tế, Táo Giao thông, Táo Điện lực và cuối cùng là Táo Y tế. Nghệ sĩ Quang Thắng tiếp tục đảm nhận vai Táo Kinh tế với cách gây cười bằng cả âm nhạc, thơ ca. Đặc biệt, anh còn hóa trang thành “trai đẹp trục xuất” Omar. Không đi bằng cá chép, siêu xe hay thuyền rồng, năm nay, Táo Kinh tế lên thiên đình bằng chiếc kiệu xa hoa cùng đoàn tùy tùng. Táo nhiệt tình múa bụng, lắc hông khoe tài ca hát nhưng khi được yêu cầu biểu diễn thêm, Táo Kinh tế chảnh chọe: “Tôi được mời lên đây để giao lưu, muốn diễn thì đưa thêm tiền”.

Trong phần báo cáo thành tích về một năm qua, Táo Kinh tế với “Tình khúc nợ nần”, chế lời trên giai điệu nhạc phẩm Hoa sữa (nhạc sĩ Hồng Đăng) để thừa nhận nền kinh tế suy thoái khiến hàng trăm các doanh nghiệp rơi vào tình trạng nợ nần. Để trốn nợ, họ phải tình nguyện làm người khiêng kiệu cho Táo lên chầu thiên đình. Táo Kinh tế còn có bản báo cáo bằng thơ, trong đó nhắc đến việc ca sĩ Lô Nhô (ám chỉ ca sĩ Long Nhật) được bạn trai tặng siêu xe 4 tỷ, ảnh nude của Angela Phộc (chỉ trích Angela Phương Trinh mặc hở hang) và gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng xây nhà trợ cấp. Đả kích sâu về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng xây nhà trợ cấp, Táo Kinh tế đưa ra 3 yêu cầu để người dân được mua nhà giá rẻ. Đó là: hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bị mắc bệnh trĩ và leo lên cây cột treo 30.000 tỷ được bôi trơn dầu mỡ. Tất nhiên, không có bất cứ ai đáp ứng được những yêu cầu vô lý này của Táo Kinh tế và gói hỗ trợ vẫn thuộc về thiên đình.

Quang Thắng đóng giả "trai đẹp trục xuất" khiến khán giả cười thích thú.

Nếu như mọi năm, khán giả vẫn quen với hình ảnh Táo Giao thông do nghệ sĩ Chí Trung đảm nhận thì năm nay, anh rút khỏi nhân vật này và Tự Long được “bổ nhiệm”. Trong phần báo cáo với Ngọc Hoàng, Táo Giao thông giỏi vòng vo, dài dòng khi tự khen mình xuất sắc trong việc “phủ xanh các ngã tư trọc” bằng cách xây nhiều cầu vượt. Táo cũng tha thiết nhận lỗi với Ngọc Hoàng vì vẫn để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông…

Không đóng Táo Giao thông, Chí Trung được giao vai Táo Điện lực. Trước những trách móc của Nam Tào, Bắc Đẩu về việc liên tục tăng giá điện, xả lũ bừa bãi, Táo lấp liếm bằng nhiều lý do. “Ngọc Hoàng giả” ngồi nghe đã rất bức xúc bởi chính nhà anh ở hạ giới gặp lũ lụt chỉ vì Táo Giao thông xả lũ không thông báo trước. “Ngọc Hoàng” tức giận đến nỗi ném giày vào Táo và suýt để lộ ra thân phận anh trông xe.

Nhân vật Táo được đạo diễn Đỗ Thanh Hải dàn dựng kỹ lưỡng nhất là Táo Y tế (Vân Dung), lĩnh vực có nhiều tiêu cực trong suốt năm 2013. Vì biết trước sẽ bị mọi người “chặt chém”, Táo Y tế mặc áo giáp, tay cầm khiên và được cả đội quân cầm kim tiêm hộ tống lên chầu. Táo Y tế hiểu rõ mình mắc nhiều tội nên sẵn sàng bảo vệ ngành của mình trước hình phạt của Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, sau khi được Nam Tào, Bắc Đầu và “Ngọc Hoàng giả” nhét phong bì, Táo Y tế đã cởi bỏ tất cả bộ áo giáp bảo vệ. Táo hăng say thực hiện liveshow ca nhạc với phần chế lại bài "Con bướm xuân" nhưng khi được Ngọc Hoàng khen “Cát Tường”, Táo ngã ngửa trước lời nói “sét đánh ngang tai”.

Táo Y tế khai rằng, tên thật của cô là Tiêm Thị Khoan Dung, coi y tế như mẹ hiền và cầu xin được Ngọc Hoàng tha thứ vụ lấy nhầm thuốc co giãn của phụ nữ để tiêm vắc-xin cho trẻ em. Để kiểm tra Táo Y tế, Nam Tào đã chuẩn bị sẵn chiếc máy đo y đức. Sau nhiều lần đo đạc, Táo Y tế bị treo lơ lửng trên không. Cô van xin Nam Tào, Bắc Đẩu và Ngọc Hoàng hạ xuống bởi mắc chứng sợ độ cao. "Ngọc Hoàng giả" vì quá tức giận trước những lời nói dối của Táo Y tế đã tuyên bố cách chức cô. Tuy nhiên, khi Ngọc Hoàng thật xuất hiện, Táo Y tế được ban ơn vẫn tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ dù mắc phải sai lầm. Ngọc Hoàng hứa sẽ cùng các ban ngành giải quyết những vấn nạn của ngành y tế như: nhét phong bì, quát tháo bệnh nhân... Ngọc Hoàng giáo huấn, sự xuất hiện của Tèo trông xe là tiếng nói thẳng thắn, chân thực của người dân dưới hạ giới mà ít khi Ngọc Hoàng được nghe.

Táo Y tế (Vân Dung) tự tin bước lên máy đo y đức nhưng sau đó đã bị Nam Tào dọa đến mức khóc lóc, van xin.

So với năm ngoái, Táo quân 2014 khá nhạt bởi nhiều tiêu cực về giáo dục, văn hóa, kinh tế, pháp luật… không được khai thác một cách sâu sắc. Ví dụ như vụ án tại thẩm mỹ Cát Tường chỉ được nhắc khéo qua lời kể của “chị Đẩu”. Bắc Đẩu được coi là “nữ hoàng dao kéo” của thiên đình nên đã tìm đến trung tâm thẩm mỹ có mặt tiền ở con phố lớn và đội ngũ y bác sĩ đến từ Trung Quốc. Khi tìm đến thẩm mỹ này để “chuyển đổi giới tính”, Bắc Đầu được phen kinh hãi bởi trong lúc đang nằm gây mê thì các nhân viên chạy náo loạn do đội thanh tra y tế đến làm việc.

Các scandal ồn ào của văn hóa như chuyện bà Tưng, Angela Phương Trinh bị cấm diễn... không được đề cập đến trong chương trình. Ngay cả vụ tham nhũng liên quan đến vụ án Dương Chí Dũng cũng chỉ được nhắc lướt qua rằng "năm qua có nhiều quan chức cũng phải hầu tòa"... Tuy nhiên, các nghệ sĩ khá hài hước khi đưa những ca khúc hot trong năm qua vào chương trình như Không cảm xúc, Con bướm xuân, clip Anh không đòi quà.

Để buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ và không gặp bất cứ sự cố nào, các nghệ sĩ hài của Gặp nhau cuối năm đã liên tục tập luyện, thử trang phục và tổng duyệt trên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Trước đêm ghi hình tối qua, mọi thông tin về kịch bản chương trình đều được giữ kín cho đến phút chót càng khiến khán giả hồi hộp. Năm nay, để đảm bảo bản quyền, ê kíp thực hiện tăng cường lực lượng an ninh ngăn chặn việc khán giả sử dụng các thiết bị ghi hình, chụp ảnh trong suốt hơn 3 tiếng diễn ra. Chương trình chỉ phát vé mời nên để sở hữu được một tấm vé vào thưởng thức Táo quân 2014 là điều khó khăn với khán giả thủ đô. Tại chợ đen, giá vé dao động từ 500.000 đồng trở lên. Với riêng giới truyền thông, ban tổ chức chỉ cho phép khoảng 10 đơn vị vào xem nhưng không được phép tác nghiệp.

Quỳnh Như

Ảnh: Dương Nguyên