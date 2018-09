Nam Em về nhì trong phần thi tài năng tại Miss Earth

Đại diện Việt Nam gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc 'You raise me up'.

Nam Em vui mừng khi được trao huy chương bạc sau phần thi tài năng. Thí sinh giành chiến thắng là đại diện đến từ đảo Cook, về thứ ba là người đẹp của Macau. Đây là thành tích đầu tiên Nam Em giành được trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016. Người đẹp chia sẻ, cô cảm thấy như được khích lệ để tiếp tục cố gắng, chinh phục các thử thách khác tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Nam Em khoe huy chương bạc giành được trong phần thi tài năng.

Khi thi tài năng, Nam Em diện trang phục của nhà thiết kế Phan Anh Tuấn, may bằng vải voan mỏng, họa tiết những cánh bướm bay lượn tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Trang phục được cho là rất phù hợp với tiết mục dự thi đầy cảm xúc của cô. Nam Em chia sẻ, cô chọn ca khúc You raise me up vì muốn truyền tải thông điệp động viên mọi người vững vàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện Việt Nam được đào tạo bài bản về thanh nhạc, từng ra sản phẩm nên rất tự tin khoe giọng hát tại Miss Earth. Tuy vậy, việc vượt qua nhiều người đẹp khác, với những màn thể hiện đầy màu sắc để đoạt huy chương bạc là điều bất ngờ với Nam Em. Cô rất hạnh phúc vì được khán giả và các thí sinh cổ vũ nồng nhiệt khi thể hiện ca khúc You raise me up.

Người đẹp của đảo Cook về nhất.

Hiện Nam Em tiếp tục tham gia các hoạt động khác trong khuôn khổ Hoa hậu Trái đất 2016. Cô và các thí sinh sẽ thi trang phục dạ hội, bikini và trang phục truyền thống trước khi bước vào đêm chung kết.

Hương Giang