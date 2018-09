Nam Em thay 7 bộ cánh trong một sự kiện

Nam Em bật mí phần thi tài năng sẽ thể hiện tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô chọn hát ca khúc nổi tiếng 'You raise me up' mang nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Nam Em được đào tạo bài bản về thanh nhạc, hiện hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ nên rất tự tin với phần thi này. Chiếc váy lộng lẫy cô mặc là của nhà thiết kế Phan Anh Tuấn. Trang phục lấy cảm hứng từ thiên nhiên, sử dụng chất liệu ren lưới cao cấp, kết hợp đính ngọc trai, pha lê lấp lánh.