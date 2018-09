Nam Cường 'trốn' vợ, sang Anh du hí cùng Việt My

Từ khi tách khỏi hình ảnh song ca với Nam Cường, Việt My nỗ lực ca hát và đóng phim. Cô đang được nhiều khán giả yêu mến qua vai diễn cá tính trong phim 'Ác thú vô hình', là vai diễn nặng ký đối với một người tay ngang vào nghề diễn như cô. Ngoài ra, bản ballad 'Sau những vỡ tan' mà Việt My vừa cho ra mắt vào cuối tháng 6 đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Bên cạnh đó, Việt My còn thử sức tự sản xuất MV với sản phẩm nhạc dance tiếp theo của cô mang tên 'Stay with me'.