Nam Cường sang Singapore quay MV với hot girl

Thời gian qua, Nam Cường tập trung đóng phim truyền hình 'Cầu vồng xanh' của đạo diễn Lê Minh ở Đà Lạt. Ngoài ra, anh còn lưu diễn phục vụ khán giả ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Trước đó, anh gây chú ý với MV 'Give it to me' nằm trong album nhạc dance.