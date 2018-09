Nam Cường ngượng ngùng đóng cảnh nóng

Giọng ca 'Bay giữa thiên hà' bất ngờ khi rũ bỏ hình ảnh thư sinh để quay cảnh ôm ấp mãnh liệt trong MV mới.

Từ nhiều năm nay, Nam Cường được khán giả yêu mến với gương mặt bảnh bao, giọng hát tình cảm ở dòng ballad. Tuy nhiên, dù có nhiều hit nhưng anh vẫn chưa tạo được sự đột phá vì giữ hình ảnh quá 'sạch sẽ' và an toàn. Cũng vì lý do này, sau cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, Nam Cường đã quyết định thay đổi cả về ngoại hình và phong cách âm nhạc. Anh nuôi râu, chọn style ăn mặc bụi bặm để vẻ ngoài trở nên mạnh mẽ, nam tính. Riêng về style nhạc, anh chuyển sang dòng dance với sản phẩm Give it to me, được đầu tư lớn về kinh phí.

Nam ca sĩ 'Bay giữa ngân hà' gây sốc với cảnh nóng trong MV mới.

Nam Cường cho biết, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường, có giai điệu sôi động. Anh đã nhờ ê kíp chuyên thực hiện các video quảng cáo để quay MV. Giọng ca gốc Đà Nẵng gây sốc với fans khi xây dựng câu chuyện về chốn ăn chơi thác loạn của giới trẻ và cảnh giường chiếu nóng bỏng bên một cô gái trong MV. Đây cũng là lần đầu tiên Nam Cường đóng cảnh va chạm cơ thể và hôn đắm đuối với bạn diễn Lâm Thùy Anh. Anh thừa nhận, trước ống kính, anh đã rất ngượng ngụng thể hiện ý đồ của đạo diễn. Phải mất rất nhiều lần quay hỏng, anh mới diễn tả được hết cảm xúc của nhân vật. Trong bản MV hoàn thiện, không ít cảnh nhạy cảm của Nam Cường và người mẫu Lâm Thùy Anh đã phải cắt bỏ.

Cảnh thân mật của Nam Cường và người mẫu Lâm Thùy Anh cũng làm dấy lên tin đồn tình cảm của hai người.

Nói về quá trình thực hiện MV, nam ca sĩ cho biết, anh và ê kíp đều mệt mỏi vì ghi hình từ 8h sáng đến 6h sáng ngày hôm sau. Dẫu vậy, anh hài lòng vì có được sản phẩm ưng ý để giới thiệu đến khán giả. MV được đánh dấu 18+ và đã phát hành online vào hôm qua (2/3).

Thưởng thức MV 'Give ít to me'