Nam chính 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' sắp sang Việt Nam

Tài tử Jung Hae In sẽ có buổi fan meeting ở TP HCM vào tháng 7 tới.

Sáng 6/6, trong buổi họp báo tại TP HCM, đại diện của một hệ thống truyền hình trực tuyến dành cho các ngôi sao nổi tiếng của châu Á công bố kế hoạch mời tài tử Hàn Quốc Jung Hae In sang Việt Nam giao lưu với khán giả.

Ngày 7/7, mỹ nam của phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sẽ xuất hiện tại sự kiện Jung Hae In Fan Meeting 2018 tổ chức ở TP HCM. Đây là lần đầu Jung Hae In sang Việt Nam họp fan. Anh chia sẻ với ban tổ chức chương trình rằng đang nóng lòng muốn ra mắt người hâm mộ Việt Nam để tận mắt chứng kiến tình cảm mà các fan dành cho mình. "Jung Hae In còn mong được nếm các món ăn Việt chính gốc. Anh từng ăn thử món Việt trong lúc thực hiện một cảnh quay của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", đại diện đơn vị mời Jung Hae In nói.

Diễn viên Jung Hae In.

Ngoài việc đưa mỹ nam Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sang Việt Nam, đơn vị này còn công bố ra mắt dịch vụ nội dung giải trí và bảng xếp hạng âm nhạc Việt mới. Ngày 8/7, sự kiện ra mắt bảng xếp hạng âm nhạc tổ chức tại TP HCM sẽ có các ca sĩ nổi tiếng như: Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Chi Pu, Hòa Minzy, Erik, Slim V, Uni5, Zero9 và nhóm nhạc thần tượng Winner của Hàn tham dự.

Diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In sinh năm 1988, trực thuộc công ty giải trí FNC Entertainment. Anh khởi nghiệp với một số vai phụ trong Goblin; Yeah, That’s The Way It Is; Night Light... Jung Hae In nhanh chóng được yêu thích bởi ngoại hình sáng sủa, diễn xuất triển vọng. Tuy nhiên, tên tuổi anh thực sự tạo dấu ấn sau khi đóng cặp với "đàn chị" Son Ye Jin trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi - tác phẩm truyền hình có nội dung xoay quanh tình yêu của một cô gái xấp xỉ 40 cùng "cậu em" nhỏ hơn vài tuổi. Thành công của bộ phim giúp Jung Hae In trở thành cái tên hot trong giới giải trí Hàn. Hiện tại, Instagram của anh có 2,2 triệu follower, mỗi bức ảnh anh chia sẻ đều nhận đến gần 1 triệu lượt yêu thích.

>> Ảnh Noo Phước Thịnh dẫn các học trò The Voice đi sự kiện sáng 6/6