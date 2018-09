Mỹ Tâm 'xin phép' Vân Anh để chọn Đức Phúc

Yến Lê đội Tuấn Hưng trình bày ca khúc tự sáng tác mang tên 'Don't leave me alone'. Cô vừa hát vừa nhảy cùng vũ đoàn rất sexy và còn tự đọc rap rất cá tính. Đàm Vĩnh Hưng thích sự tự tin, can đảm của Yến Lê khi lại gần 'cua' hai giám khảo nam. Theo anh, đây là phần trình diễn rất chuyên nghiệp và tuyệt vời. Riêng Mỹ Tâm thú nhận, chưa bao giờ cô hết ngạc nhiên với Yến Lê. Ở cô gái này có sự thu hút người xem khi cô biểu diễn vì hát hay, nhảy đẹp (xem video).