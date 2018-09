Mỹ Tâm, Thu Phương 'rụng rời' vì ca nương xinh đẹp

Một 'người cũ' của The Voice 2012 là Trần Thị Tố Ny trở lại với hình ảnh xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Cô gái 22 tuổi chọn ca khúc 'Rời - Love me like you do' để chinh phục các huấn luyện viên. Cô hát nhẹ nhàng, tình cảm. Đàm Vĩnh Hưng là người đầu tiên bấm chọn Tố Ny, tiếp đó là Mỹ Tâm. Mr. Đàm nhận ra 'người quen'. Anh đánh giá Tố Ny hát hay hơn, xử lý tốt, tròn trịa. Tuấn Hưng thì nhận xét, Tố Ny hát không có cao trào. Thu Phương khuyên, Tố Ny nên hát đắm đuối, 'vuốt ve' hơn. Trong khi đó, Mỹ Tâm hào hứng vì Tố Ny hoàn hảo, vừa xinh đẹp, hát hay lại cùng quê cô. Trần Thị Tố Ny quyết định chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng (xem video).