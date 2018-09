Mỹ Tâm thấy vinh dự khi được tác giả Nhật Bản khen ngợi

Nghệ sĩ Mayumi Itsuwa hài lòng về phần thể hiện ca khúc 'Khi cô đơn anh gọi tên em' của HLV The Voice.

Tối 26/10, trang fanpage của Mỹ Tâm đã đăng tài lời chia sẻ của bà Mayumi Itsuwa, tác giả nhạc phẩm Khi cô đơn anh gọi tên em mà 'họa mi tóc nâu' mới ra mắt phiên bản tiếng Việt cách đây không lâu. Nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản viết: "Gửi Mỹ Tâm! Em hát bài này rất hay. Khi tôi viết bài hát này, tôi đã hát nó với cảm xúc và tình cảm giống chính xác như những gì em thể hiện trong bài hát của em bây giờ. Vậy nên phiên bản của em rất gần gũi với tinh thần tôi gửi gắm vào bài hát. Cám ơn em!". Lời khen ngợi tuy ngắn gọn nhưng đã khiến các fan của huấn luyện viên The Voice vô cùng tự hào về thần tượng.

Lá thư khen ngợi của tác giả ca khúc 'Khi cô đơn anh gọi tên em' gửi cho Mỹ Tâm.

Nói về bức thư của Mayumi Itsuwa, Mỹ Tâm cho biết, cô rất bất ngờ trước những lời động viên từ một nghệ sĩ lớn như Mayumi. Cô không giấu được niềm vui: "Không có gì vinh hạnh và hạnh phúc hơn khi Tâm hát một ca khúc Nhật mà được chính tác giả của bài hát đó đồng cảm. Khi thể hiện tác phẩm này, đơn giản vì Tâm yêu giai điệu đẹp của nó. Tâm đặt mình vào nhân vật trong ca khúc và hát theo cảm nhận từ trái tim mình". 'Họa mi tóc nâu' còn chia sẻ, những lời khen này cho cô thêm động lực để thực các sản phẩm kế tiếp.

'Họa mi tóc nâu' rất vinh dự trước lời khen ngợi của tác giả nổi tiếng ở Nhật.

Khi cô đơn anh gọi tên em là phiên bản Việt của ca khúc nổi tiếng Kokoro no tomo do tác giả Mayumi Itsuwa sáng tác và thể hiện hơn 10 năm trước, lời Việt do nữ ca sĩ Cẩm Vân viết. Trong chuyến lưu diễn Nhật vào tháng 4, Mỹ Tâm đã tranh thủ quay MV của bài hát với khung cảnh hoa anh đào lãng mạn. Cô phát hành sản phẩm vào ngày 17/10 và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Một thời gian ngắn sau đó, ca khúc này đã được Mỹ Tâm giới thiệu đến người hâm mộ Nhật Bản.

Q.N.