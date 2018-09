Mỹ Tâm 'nghi' Đông Hùng - Phương Linh yêu nhau

Đông Hùng và Phương Linh tình tứ hát 'Where did we go wrong'. Họ hát ăn ý đến mức Nguyễn Quang Dũng nửa đùa nửa thật cho rằng, cả hai có lúc yêu, có lúc cãi vã nhưng đều 'huề' nhau. Anh còn nghĩ, Phương Linh yêu Đông Hùng nhiều hơn, vì cô đã chọn bài hát có lợi thế cho bạn trai hơn là mình. Sau khi nghe giám khảo Dũng 'Khùng' nhận xét, Đông Hùng xin phép được cảm ơn Phương Linh bằng nụ hôn bất ngờ lên má khiến cô không kịp 'đỡ'. Giám khảo Anh Quân thì đánh giá về khía cạnh chuyên môn. Anh nghĩ, Đông Hùng lần nữa chứng minh rằng ai hát cùng anh cũng sẽ rất thoải mái. Anh làm chủ được tiết tấu, cao độ làm bạn diễn tự tin hơn. Giám khảo này cũng nhận xét Phương Linh có nhiều tiến bộ so với vòng ngoài (xem video).