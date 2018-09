Mỹ Tâm gợi cảm trong sự kiện chào năm mới

Giang Hồng Ngọc gây ấn tượng khi xuất hiện trên cao với chiếc váy 'khủng'. Dưới hiệu ứng của đèn laser, chiếc váy biến hoá màu sắc trong tích tắc khiến hàng ngàn người hò reo. Quán quân X-Factor cũng được mọi người cổ vũ khi trình bày 'Still loving you', 'My everthing', 'Chỉ là giấc mơ' theo bản phối EDM sôi động.