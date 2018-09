Mỹ Tâm được khen xinh đẹp hơn sau giảm cân

Tại buổi họp báo, Mỹ Tâm công bố dự án 'Soul of music', một dự án nhân văn được hình thành bởi quỹ từ thiện Mỹ Tâm, thương hiệu thời trang do Mỹ Tâm sáng lập và một thương hiệu thời trang khác. Họ kết hợp cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mang tên 'Soul of music' với khoảng 33.000 sản phẩm dành cho nhiều lứa tuổi. Toàn bộ lợi nhuận được dùng để tài trợ học bổng âm nhạc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các em sẽ được đưa vào học năng khiếu tại các trường âm nhạc.