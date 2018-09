Mỹ Tâm, Đức Phúc đứng chung sân khấu âm nhạc tại Hà Nội

Hai cô trò sẽ xuất hiện tại Lễ hội ẩm thực và văn hóa châu Á 2018, thể hiện những nhạc phẩm được yêu thích hiện nay.

Ban tổ chức cho biết nữ ca sĩ Mỹ Tâm sẽ trình diễn ở cả hai điểm lễ hội Hà Nội và Hạ Long. Tuy nhiên, nữ ca sĩ muốn giữ bí mật đến phút trót những ca khúc sẽ thể hiện để tạo bất ngờ với khán giả và fan. Đức Phúc sẽ góp mặt trên sân khấu MAFF 2018 tại Hà Nội với các bản tình ca Ta còn yêu nhau, Thương nhau nhé, Ánh nắng của anh. Anh còn hội ngộ với hai thành viên còn lại của gia đình Hoa Dâm Bụt là Erik và Hòa Minzy. Theo đó, Hòa Minzy sẽ thể hiện Ăn gì đây, Tìm một nửa cô đơ, Sống không hối tiếc. Erik trình diễn Ghen, Yêu và yêu; Sau tất cả. Bên cạnh đó, cả ba sẽ đem đến nhiều tiết mục hài hước, bất ngờ cùng bản mash-up các ca khúc dành tặng khán giả.

"Họa mi​" Mỹ Tâm sẽ trình diễn ở cả hai điểm lễ hội Hà Nội và Hạ Long.

Ngoài Mỹ Tâm và gia đình Hoa Dâm Bụt, chương trình còn chào đón sự xuất hiện của Hoàng Yến Chibi, Only C... Khác xa hình ảnh hiền lành, búp bê trong phim Những tháng năm rực rỡ, Hoàng Yến Chibi sẽ "lột xác" trên sân khấu với vẻ ngoài cá tính, quyến rũ. Only C sẽ biểu diễn các ca khúc Anh không đòi quà; Yêu là tha thứ; Em chưa 18; Đếm ngày xa em; Quan trọng là thần thái. Rapper của hit Người lạ ơi - Karik sẽ trình diễn các bản Rap gắn liền với tên tuổi của mình.

DJ nằm trong top đầu bảng xếp hạng Top 100 DJ nổi tiếng thế giới - Markus Schulz sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào ngày 29/4.

Đặc biệt, đêm nhạc EDM ngày 29/4 tại Hạ Long, khán giả sẽ được gặp gỡ DJ nằm trong top đầu bảng xếp hạng Top 100 DJ nổi tiếng thế giới - Markus Schulz và dàn DJ được yêu thích tại Việt Nam. Khách tham quan còn có cơ hội giao lưu với ngôi sao đầu bếp quốc tế - Martin Yan và chứng kiến màn trình diễn nấu ăn từ các đầu bếp hàng đầu Việt Nam hiện nay như Nguyễn Mạnh Hùng, Võ Quốc, Nguyễn Văn Khu, Steven Long, Dương Hải Anh...

Khách tham quan có cơ hội giao lưu với ngôi sao đầu bếp quốc tế - Martin Yan.

​Lễ hội ẩm thực và văn hóa châu Á 2018 (Mon Asian Food Festival - MAFF 2018) sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến 22/4, tại Mon City Mỹ Đình, Hà Nội và từ ngày 27/4 đến 29/4, tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện nhằm hưởng ứng "Năm du lịch quốc gia 2018" với chủ đề "Hạ Long di sản, kỳ quan - điểm đến thân thiện", với nhiều hoạt động từ ẩm thực, giải trí đến thể thao - đường chạy Monrun gây quỹ cho "Quỹ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam".

Thu Ngân