Mỹ Tâm bị 'bóc mẽ' khi đang hứa hẹn với thí sinh

Dương Thành Nam đến từ Hà Nội, biểu diễn ca khúc 'When I was your man'. Chàng trai 22 tuổi hát đầy say đắm, gần đến phút chót mới được Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Mr. Đàm bấm chọn. Tuấn Hưng cảm được cảm xúc của Thành Nam trong bài hát. Mr. Đàm thì thổ lộ, người ta dễ bị cuốn theo Nam ở những câu hát đầu tiên. Mỹ Tâm khen Thành Nam hát rất cảm xúc và cô sẽ giúp chàng trai đưa cảm xúc đến thẳng trái tim người nghe. Thành Nam quyết định chọn Đàm Vĩnh Hưng (xem video).