Mỹ nữ 'Âm mưu giày gót nhọn' khoe sắc

Bộ phim "Âm mưu giày gót nhọn" do Kathy Uyên viết kịch bản và sản xuất đã gặt hái được không ít thành công khi ra rạp. Nội dung phim xoay quanh Anne (Kathy Uyên), một nhà thiết kế thời trang tại New York vì nghi ngờ bạn trai trăng hoa đã về nước để điều tra 3 người đẹp Hà My (Trúc Diễm), Mimi (Trương Nhi) và Bảo Trang (Phương Mai).