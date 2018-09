Mỹ Linh rơi lệ vì hot boy Phan Tuấn

Một cặp khác của đội Hồng Nhung cũng khá hấp dẫn là Hoàng Oanh - Âu Bảo Ngân. Ở vòng này, Hoàng Oanh hát ca khúc 'Read all about it' đầy xúc cảm, như đang kể lại câu chuyện của chính mình. Đàm Vĩnh Hưng nhận xét, em gái Kim Loan đã làm 'bừng sáng cả sân khấu', Mỹ Linh thì khen cô làm chủ được sân khấu, còn Quốc Trung cảm động vì Hoàng Oanh đã có sự tiết chế để hát tinh tế hơn ( xem video ).