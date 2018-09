Mỹ Linh, Hồng Nhung căng thẳng vì chê học trò nhau

Hai diva tỏ ra không hài lòng khi thí sinh đội mình bị phê bình.

Nếu ở liveshow 6, khán giả chú ý vào màn "chặt chém" của Quốc Trung dành cho Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Nhung, tối 24/11, tâm điểm lại dồn vào hai nữ huấn luyện viên Hồng Nhung và Mỹ Linh. Đây cũng là đêm mà các huấn luyện viên nói nhiều đến "văn hóa phê bình và tiếp nhận phê bình trong âm nhạc".

Trong liveshow 7 và cũng là bán kết 1, Hà Linh của đội Hồng Nhung là thí sinh khiến các huấn luyện viên phải mất nhiều thời gian nhất. Tối qua, cô trình bày ca khúc Bóng mây đời tôi của nhạc sĩ Đức Trí. Màn biểu diễn không tệ, nhưng nếu để so sánh với lối trình bày tinh tế của "chị Bống" trước đây thì đó không phải một tiết mục xuất sắc.

Khi Hà Linh hát xong, Hồng Nhung khá hài lòng, từ ngoại hình xinh đẹp đến cách thể hiện dịu dàng nhưng vẫn có cao trào của học trò. Tuy nhiên, nhạc sĩ Quốc Trung lại khiến người xem đặt dấu chấm hỏi khi chỉ nhận xét lửng lơ: "Nếu đưa ra lời khen theo tiêu chí của tôi thì khó, nhưng phê bình em thì tôi cũng e ngại". Sau đó, anh giải thích, Hà Linh cần trang bị thêm bản lĩnh để đón nhận lời khen hoặc sự phê phán và đừng có suy nghĩ tiêu cực về bất cứ ai trong cuộc sống.

Trước đó, ở liveshow 6, Quốc Trung thẳng thừng chê màn trình diễn Nước mắt Mặt trời của Hà Linh "chẳng phải phong cách electronic". Anh còn cho rằng tiết mục này quá mất thời gian, kéo dài so với quy định của ban tổ chức, làm Hồng Nhung khi đó cũng phải ngơ ngác và im bặt.

Mỹ Linh thẳng thừng chê cách huấn luyện của Hồng Nhung dành cho Hà Linh trong đêm Bán kết 1. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Sau phần chia sẻ của Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Linh rào đón với Hà Linh: "Có thể em sẽ ghét chị vì lời phê bình này". Diva "Tóc Ngắn" còn quay sang xin lỗi và mong Hồng Nhung đừng giận. Mỹ Linh cho rằng, sau 6 tháng bước vào cuộc thi, chị không biết Hồng Nhung đã dạy dỗ thế nào, nhưng cách hát của Hà Linh ngày càng trở nên gào thét, làm người nghe khó chịu. Theo Mỹ Linh, trong đêm thi trước bài thi của Hà Linh không thuyết phục được chị, vì gần như gào thét từ đầu đến cuối. Trong tuần này, Hà Linh hát nhẹ nhàng hơn nhưng đôi khi vẫn có sự gào thét trong đó. Chưa kể, Hà Linh quá chú trọng vào phần lời, làm bài hát bị vụn và phần trình diễn trở nên dài. Song, Mỹ Linh cũng khen thí sinh này biết tìm tòi và có giọng hát hay, "chỉ cần bớt gào thét thì chị sẽ yêu em hơn".

Nghe Mỹ Linh nhận xét thẳng thừng về cách huấn luyện của mình, sắc mặt Hồng Nhung trông khá buồn còn Đàm Vĩnh Hưng đáp trả ngay, như vậy là không thể gọi quá gào thét. Cô Bống lên tiếng giải thích, trong đội của mình, Hà Linh là thí sinh khiến chị phải suy nghĩ nhiều nhất. Trước khi đến với cuộc thi, Hà Linh đã có hình ảnh sẵn nên chị muốn cô phải khác đi. Vì vậy, thời gian qua Hồng Nhung yêu cầu Hà Linh hát những ca khúc nhẹ nhàng, da diết và đòi hỏi sự tinh tế chứ không phải gào thét như Mỹ Linh nói. Nhưng, càng vào các vòng trong, thí sinh không biết mình còn cơ hội đi xa nữa không, nên luôn tha thiết bày tỏ với huấn luyện viên cho cơ hội được thể hiện đúng con người mình. Đó là lý do Hồng Nhung đã để Hà Linh được hát như bản năng sẵn có của cô.

Hồng Nhung chia sẻ thêm, chị không biết Hà Linh đã có những phản ứng tiêu cực gì như lời nhạc sĩ Quốc Trung nói. Còn với bản thân chị và các thành viên khác trong đội, Hà Linh là một cô gái có cách cư xử rất dễ thương. "Chị Bống" cũng giải thích chuyện đã nhờ Quốc Trung làm phần hòa âm electronic cho Hà Linh hát tuần trước, nhưng phút chót thí sinh đổi bài do chính mình sáng tác để thỏa sức thể hiện cá tính, như thể đó là lần cuối được biểu diễn. Chính sự vội vàng này khiến Hồng Nhung và Hà Linh không chuẩn bị được màn trình diễn một cách tốt nhất có thể.

"Vì thế, tôi cũng không thể cãi lời Mỹ Linh được. Nhưng dù sao tôi vẫn đánh giá cao Hà Linh vì đã dám bước ra khỏi vòng an toàn để thể hiện con người nghệ sĩ của mình", Hồng Nhung chốt lại.

Khi nghe các huấn luyện viên tranh cãi, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa ra những chia sẻ của mình. Mr. Đàm thấy thật tội nghiệp cho thí sinh. Theo anh, nếu họ hát nhẹ nhàng thì bị cho là không vượt qua được chính mình, còn nếu gào thét lại bị nói là phá cách. "Ai sẽ hiểu cho người ta. Tội nghiệp người ta chứ". Anh cũng khẳng định, mình đã quan sát rất kỹ và thấy trong đêm thi trước Hà Linh được khán giả vỗ tay nhiều nhất.

Hồng Nhung vô tình khiến người xem có cảm giác chị 'ăn miếng trả miếng' với Mỹ Linh trong liveshow 7 khi tập trung vào thí sinh Hoàng Tôn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Khi thấy cuộc tranh cãi quá căng thẳng, MC Phan Anh quyết tâm "giật mic" để không huấn luyện viên nào phản biện nữa. Tuy nhiên, sau lượt thi của 4 thí sinh còn lại, khán giả thêm một phen bất ngờ khi Hồng Nhung lại tập trung bày tỏ quan điểm về Hoàng Tôn - thí sinh đội Mỹ Linh.

Sau phần trình bày I believe i can fly khá thành công của Hoàng Tôn, Hồng Nhung không nhận xét gì mà chỉ nhắc lại một bài phỏng vấn gần đây của anh. Theo đó, Hoàng Tôn từng nói cả 4 huấn luyện viên Giọng Hát Việt đều không phù hợp với mình, mà chỉ có những người như ca sĩ Adam hay Usher của The Voice Mỹ mới đủ sức làm huấn luyện viên cho anh. Vì vậy, Hồng Nhung chúc anh sớm thực hiện được ước mơ và thành công khi tham gia The Voice Mỹ.

Trước diễn biến bất ngờ này, MC Phan Anh mời Mỹ Linh lên tiếng "bênh vực" học trò nhưng huấn luyện viên này từ chối. "Từ trước đến nay ở Việt Nam luôn có tâm lý thầy nói trò phải nghe theo, nhưng lần này tôi nghĩ nên để Hoàng Tôn tự bày tỏ những gì em ấy suy nghĩ".

Được Mỹ Linh mở lời, Hoàng Tôn xin phép được nói thật từ tận tâm can. Với chàng ca sĩ trẻ này, từ khi bước vào cuộc thi Giọng Hát Việt, đây là 4 huấn luyện viên mà anh rất tôn trọng cũng như luôn mong muốn được đến gần với đẳng cấp của họ. Riêng về bài phỏng vấn, Hoàng Tôn không trả lời rằng các huấn luyện viên không phù hợp với mình. Theo đó, câu hỏi được đặt ra là "Có ý kiến cho rằng Mỹ Linh không phù hợp với Hoàng Tôn", nên anh đã thốt lên câu nói đùa: "Nếu Mỹ Linh mà không phù hợp thì chắc chỉ có Adam hay Usher mới hợp". Nhân dịp này, Hoàng Tôn xin lỗi các huấn luyện viên về câu nói đùa đó và mong họ hiểu rằng anh luôn tôn trọng họ.

Trong đêm bán kết 1, ngoài hai tiết mục gây nhiều tranh cãi của Hà Linh và Hoàng Tôn, có một số màn trình diễn khá xuất sắc như The power of love của Vũ Cát Tường, Chuông gió của Hà My hay Hòn đá trong vườn tôi của Thái Châu... Các phần biểu diễn này nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ 4 huấn luyện viên.

Sau đêm này, 8 thí sinh tiếp tục có thêm một đêm bán kết nữa vào 8/12. Ban tổ chức sẽ tổng hợp lượt tin nhắn bình chọn của cả hai đêm để chọn ra top 4 giọng ca xuất sắc nhất, bước vào đêm Chung kết 15/12.

Hàn Quốc Việt