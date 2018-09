Mỹ An, Ngọc Thịnh làm vợ chồng son trên sân khấu

Hoàng Minh và Gia Hân múa đương đại trên nền 'Sugar we are going down'. Họ múa bay bổng, lãng mạn để thể hiện câu chuyện tình ngọt ngào. Giám khảo Thu Minh thấy đôi lúc hai vũ công 'tíu tít' quá nên động tác chưa sắc nét. Ngược lại, giám khảo Tuyết Minh lại thấy bài múa với kết cấu khó mà hai thí sinh diễn như vậy là rất xuất sắc.