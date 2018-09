Mỹ An - Đình Lộc 'lột xác' nhờ biên đạo của Lady Gaga

Tối 26/10, liveshow 4 'Thử thách cùng bước nhảy 2013' diễn ra với sự tham gia của 7 cặp thí sinh còn lại. Cặp Mỹ An - Đình Lộc đã có cuộc trình diễn 'lột xác' so với các đêm thi trước. Trước đó, hai vũ công này may mắn bắt thăm trúng phần biên đạo của Michael Schwandt đến từ Hollywood, được biết đến như một 'phù thủy' trong lĩnh vực biên đạo múa. Anh cũng là biên đạo gắn liền tên tuổi nữ ca sĩ Lady Gaga. Tối qua, Mỹ An - Đình Lộc múa Jazz - đương đại trên nền acapella. Mỹ An hóa thân thành cô gái cuồng nhiệt trong tình yêu, trong khi Đình Lộc lại tỏ ra rất lạnh lùng. Họ lột tả cảm xúc nhân vật đúng như tên gọi của bài hát 'Hot' n' cold'. Hai vũ công kết lại bài nhảy bằng 'cảnh nóng' mà theo Mỹ An là 'thấy lạ lắm' khiến cả khán phòng cười vang (xem video).