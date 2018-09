MV mới của Isaac hút hơn 2 triệu view sau hai ngày

MV 'Anh sẽ về sớm thôi' với giai điệu vui tươi, đáng yêu của nam ca sĩ điển trai khiến khán giả trẻ thích thú.

MV Anh sẽ về sớm thôi của Isaac ra mắt vào ngày 5/7, với nội dung dễ thương về tình yêu, hiện thu hút hơn 2,1 triệu lượt người xem, 2.900 lượt like, 100 lượt share và nhận được 148 comment trên Facebook fanpage.

Hầu hết các fan đều thích thú với MV mới của nam ca sĩ. Nickname Nguyễn Thu Hoài viết: "Em bị nghiện bài này luôn Tài ơi, nghe cả ngày không chán". Còn nickname Ngọc Hoàng lại bị vẻ đẹp trai của Isaac làm mê mẩn: "Anh Tài lần sau đóng một mình, nhiều cảnh hơn cho tụi em được ngắm trai đẹp nhiều hơn nha!".

Isaac bảnh bao trong MV mới với áo sơ mi và quần Tây.

MV là câu chuyện tình dễ thương của một cặp đôi trẻ. Trong đó, Isaac đảm nhận vai một anh chàng điển trai với áo sơ mi trắng, quần Tây, tự tay vào bếp làm bánh để dành tặng bất ngờ cho người yêu trong ngày sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật năm trước đó của bạn gái, anh đã tặng cho cô chiếc điện thoại Galaxy J7 Prime màu hồng vàng để làm thành một cặp với chiếc màu đen của mình. Vì vậy, năm nay, anh muốn làm một điều gì đó thật khác biệt.

Giọng ca Mr. Right khiến khán giả thích thú khi sắm vai anh chàng vụng về trong lần đầu vào bếp đập trứng, trộn bột... Anh phải tốn rất nhiều thời gian, loay hoay cả buổi mới có thể hoàn thành được chiếc bánh cho cô bạn gái xinh đẹp.

Hot girl Hà Trúc vào vai một cô gái đang đắm say trong tình yêu và mong chờ bạn trai.

Đóng cặp cùng Isaac trong MV này là hot girl Hà Trúc. Cô được coi là bản sao của diễn viên Tăng Thanh Hà vì sở hữu nụ cười, ánh mắt khá giống với "bản gốc". Trong MV, Hà Trúc vào vai một cô gái đang yêu và mong chờ sự hiện diện của bạn trai vào ngày quan trọng này. Isaac và Hà Trúc có những cảnh diễn gần gũi, thân mật. Họ trao nhau ánh mắt tình tứ, nụ cười trìu mến như những cặp đôi đang yêu và tràn ngập hạnh phúc.

Hai chiếc điện thoại Isaac và Hà Trúc dùng có dòng chữ "Bên anh em không cần mạnh mẽ" và "Anh sẽ về sớm thôi".

Ca khúc Anh sẽ về sớm thôi do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác và MV được thực hiện bởi đạo diễn Gin Trần. Isaac sẽ có chuyến lưu diễn quảng bá ca khúc tại 19 tỉnh thành cả nước trong 2 tháng. Nam ca sĩ chia sẻ khi những gì chàng trai làm trong MV là những điều anh muốn thực hiện cho người mình yêu thương ngoài đời. Anh cảm thấy hào hứng, hạnh phúc và vui vẻ như người đang yêu thật sự. Sau khi MV ra mắt, vào tháng 4 này, giọng ca Mr. Right sẽ tiếp tục giới thiệu đến khán giả series phim ngắn do anh thủ vai chính.

Xem MV "Anh sẽ về sớm thôi" của Isaac:

