MV của Mỹ Tâm được đề cử MTV EMA 2013

MV 'Như một giấc mơ' của 'Họa mi tóc nâu' cùng 5 video khác đại diện khu vực Đông Nam Á tham gia giải MTV châu Âu.

Chiều 17/9, tên Mỹ Tâm xuất hiện trong đề cử Best Southeast Asia, thuộc hạng mục Best worldwide act của giải MTV Europe Music Awards (MTV EMA). Cùng đại diện Việt Nam, các nghệ sĩ Olivia Ong (Singapore), Hafiz (Malaysia), NOAH (Indonesia), Sarah Geronimo (Philippines) cũng góp mặt tranh giải.

MV "Như một giấc mơ" xuất hiện trên bảng đề cử.

Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ Việt Nam nói chung và fan Mỹ Tâm nói riêng có thể bắt tay vào bầu chọn cho nữ ca sĩ. Quá trình bình chọn bắt đầu từ 17h ngày 17/9 đến hết 24/10. Nếu thể lệ không có gì thay đổi so với năm 2012 thì khán giả được bình chọn bằng bốn cách: Trên trang web, trên trang mobile web, trên App của Facebook hoặc trên mobile App của giải thưởng.

Tiếp nối chuỗi thành công vang dội sau một thời gian nghỉ dài hơi trong âm nhạc, Justin Timberlake tiếp tục thống trị giải thưởng EMA 2013. Nam ca sĩ chiếm giữ các đề cử: Best male, Best live, Best look, Best US act và Best video cho MV “Mirrors”. Tân binh Macklemore & Ryan Lewis sẽ tranh giải Best new, Best hip hop, Best song cho ca khúc “Thrift Shop".

Lady Gaga và Miley Cyrus sẽ đối đầu cho danh hiệu Best female. Cả hai sẽ cùng cạnh tranh với Robin Thicke trong hạng mục Best video. Gaga cũng có mặt trong hạng mục Best look và Biggest fans. Miley nhận các đề cử khác gồm Best pop và Best US act.

Một cảnh trong MV "Như một giấc mơ" của Mỹ Tâm.

MTV EMA do MTV Networks Europe tổ chức lần đầu tiên năm 1994, để trao giải cho những music video xuất sắc châu Âu. Sau 18 lần tổ chức như một VMA của khu vực châu Âu, EMA đã trở thành dịp tôn vinh những sản phẩm âm nhạc được khán giả trên toàn thế giới yêu thích.

Lễ trao giải MTV EMA 2013 phát sóng lúc 2h sáng ngày 11/11 trên MTV Việt Nam, trực tiếp từ nhà thi đấu Ziggo Dome ở Amsterdam, Hà Lan.

Theo VnExpress