Mr. Đàm vừa từ Mỹ về 1 tiếng đã đi casting vũ công

Tham dự buổi catsing trưa qua, ngoài phần đăng ký dự thi của những thí sinh tự do, còn có sự tham gia của các vũ công đến từ 4 vũ đoàn nổi tiếng nhất hiện nay: Bước Nhảy, Hoàng Thông, MTE và Oh!. Các thí sinh dự thi cá nhân hoặc theo nhóm. Mỗi tiết mục nhảy tự do theo phần nhạc chuẩn bị trước và sau đó Mr. Đàm thử thách các thí sinh bằng một ca khúc của anh ở nhiều thể loại, tương ứng với thể loại âm nhạc chính mà anh đưa vào trong liveshow.