Mr Đàm phải khỏa thân chụp hình để dựng tượng sáp

Anh tiết lộ, trong 'Diamond Show' vào tháng 10, khán giả sẽ được ngắm tượng sáp có kích cỡ bằng người thật của anh.

Chiều 13/9, Mr Đàm có buổi gặp gỡ báo giới Hà Nội để chia sẻ về liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, sẽ diễn ra tại cả hai thành phố lớn vào tháng 10 tới. Dự án lần này được anh ấp ủ từ lâu và lặng lẽ chuẩn bị trong suốt gần một năm qua. Với khát khao làm một liveshow 'đỉnh' nhất trong cuộc đời âm nhạc, Mr Đàm và ê kíp đã mạnh tay đầu tư số tiền 12 tỷ đồng. Theo anh, số tiền này là hoàn toàn xứng đáng với chương trình hoành tráng cho dấu mốc 20 năm làm nghề.

Tại buổi gặp, Mr Đàm đã hé lộ, khán giả khi tới xem Diamond Show vào ngày 1, 2/10 tại TP HCM và 15/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng sáp của anh. Bức tượng này có kích cỡ bằng người thật và chính xác đến từng milimet về chỉ số cơ thể. Anh nói: "Tôi là người kỹ tính nên nếu tượng sáp mà không chuẩn và giống, tôi sẵn sàng đạp đổ ngay. Vì thế, đơn vị thực hiện đã phải đo rất nhiều lần từ ngón tay, ngón chân, vòng đầu gối, chụp các góc mặt khác nhau. Thậm chí, khi chụp laser, tôi phải khỏa thân và đứng yên rất lâu thì mới có số đo chính xác".

'Ông hoàng nhạc Việt' dựng tượng sáp có kích cỡ bằng người thật để khán giả chiêm ngưỡng trong liveshow 20 năm ca hát.

Trong liveshow, Mr Đàm sẽ không thể hiện bất cứ bài hit nào của mình mà chọn 26 ca khúc quốc tế quen thuộc của Nhật, Hong Kong, Mỹ, Pháp... ở thập niên 80, 90. Anh cho biết, 24 bài hát sẽ được dàn dựng vũ đạo riêng biệt, không tiết mục nào giống tiết mục nào, ngay cả trang phục, phụ kiện, giày dép của anh và vũ công cũng không sử dụng lại lần thứ hai.

Phần trang phục được Mr Đàm rất chú trọng khi chi gần 4 tỷ đồng để may 600 phục trang của 130 vũ công. Riêng đồ diễn của mình, anh tự đi mua sắm và chọn lựa những bộ đồ, đôi giày lấp lánh, diêm dúa nhất. Giọng ca Say tình kể rằng, anh đã tìm đến shop thời trang của một nhà thiết kế chuyên thực hiện đồ diễn cho Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry... ở Hollywood để đặt may riêng trang phục theo số đo của mình. Ngoài ra, anh cũng nhờ một số nhà thiết kế trong nước như Tuấn Trần, Tăng Thành Công, Đỗ Long... hỗ trợ. Cũng vì số lượng trang phục diễn quá nhiều, ê kíp đã phải xây dựng thêm một căn phòng ở gần nhà hát Hòa Bình để chứa đồ.

Từ trái sang: biên đạo Thúy Uyên, Mr Đàm, đạo diễn Trần Vi Mỹ, giám đốc mỹ thuật Lâm Thành Kim trong buổi gặp gỡ báo chí Hà Nội.

Khi được hỏi về việc vé VIP của chương trình được bán với giá 20 triệu đồng là quá đắt so với tình hình hiện nay, Mr Đàm khẳng định, vé VIP có những ưu đãi đặc biệt. Ghế VIP được thiết kế, sắp xếp ở vị trí tốt nhất trong khán phòng, đồng thời có một số quà tặng giá trị như album nhạc của liveshow với số lượng có hạn... Hiện tại, số lượng 30 vé VIP/1 đêm diễn ở TP HCM đã hoàn toàn hết sạch, còn ở Hà Nội có 70 ghế VIP.

Dàn khách mời trong show diễn 20 năm ca hát của Mr Đàm gồm Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh và Bảo Anh.

Trước liveshow của riêng mình, 'ông hoàng nhạc Việt' còn tổ chức đêm nhạc Biển tình vào ngày 18/9 tại Quy Nhơn với một số nghệ sĩ như Giao Linh, Dương Triệu Vũ và học trò Phượng Vũ.

Quỳnh Như