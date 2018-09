Mr. Đàm nói về nghi vấn cố tình tạo ồn ào trước liveshow để PR

'Ông hoàng nhạc Việt' cho rằng, số anh là số thị phi nên luôn khiến người ta chú ý.

Vừa trở về từ Nhật Bản, Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng quảng bá album mới và tập luyện cho liveshow Hoa tâm sự, diễn cùng Lệ Quyên vào cuối tháng này ở Đà nẵng.

Trước khi đêm nhạc diễn ra không lâu, tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng ồn ào trên mặt báo vì vụ tiền ảo iFan. Nam ca sĩ tỏ ra khó chịu khi bị cho là cứ làm show là lại "kiếm chuyện" để PR. “Tôi rất ghét dùng chiêu trò để PR vì điều đó như nói rằng bạn là người không có khả năng. Số mạng của tôi vướng vào cung thị phi nên luôn khiến người ta phải chú ý, trước mỗi liveshow đều có những điều bất ngờ xảy đến. Ví dụ như đợt tôi làm Diamond show, mưa gió khắp nơi khiến mọi thứ đổ bể, đã vậy tôi còn bị ngã nhập viện khâu nhiều mũi. Thử hỏi có ai khùng cố tình ngã làm đau mình rồi đi chạy chữa? Hay như lúc chuẩn bị làm show Bolero thì bạn Tùng Dương lại lên báo phát biểu. Tôi đâu có yêu cầu bạn ấy lên tiếng? Tôi nói những điều đó để cho các bạn thấy rằng tất cả đều vô tình được sắp đặt”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Liveshow của Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên diễn ra vào tối 29/4 tại Trung tâm hội nghị For You, Đà Nẵng. Đêm nhạc được tổ chức như một dạ tiệc sang trọng để hai ca sĩ tri ân người hâm mộ miền Trung. Chương trình do Vương Khang làm đạo diễn, còn ban nhạc Không Tên và vũ đoàn Bước Nhảy từ TP HCM ra hỗ trợ hai ca sĩ chính.

Một điểm đáng chú ý của show chính là sự xuất hiện của Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang. Khi được hỏi có phải đang tận dụng "độ nóng" của tân Hoa hậu nhằm làm tăng sức hút chương trình, Mr. Đàm thẳng thắn chia sẻ: “Nói Hương Giang chưa xuất hiện trong các chương trình của Đàm Vĩnh Hưng là không đúng. Bởi cách đây vài năm tôi đã mời cô ấy tham gia một chương trình âm nhạc. Còn việc ban tổ chức để Hương Giang diễn nhằm 'câu khách' là điều bình thường vì họ là những người biết thức thời, mời cái tên hot là lẽ đương nhiên”.