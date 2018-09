Mr Đàm, Hà Hồ làm MC đêm trao giải Ngôi sao của năm

Trong buổi gặp gỡ báo giới chiều 4/12, ban tổ chức đã công bố thông tin về lễ trao giải và trả lời thắc mắc về giải thưởng.

Chiều 4/12, báo Ngoisao.net đã tổ chức lễ công bố về Đêm tôn vinh Ngôi sao của năm 2013 tại khách sạn Pullman Saigon Centre (TP HCM) với sự tham gia của đông đảo phóng viên ở mảng báo văn hóa, văn nghệ. Đến dựcòn có sự xuất hiện của nghệ sĩ từng đoạt giải Ngôi sao của năm 2012 và cả những gương mặt đang được đề cử tại giải thưởng năm nay. Đó là cựu người mẫu Thúy Hạnh (Bà mẹ của năm 2012), siêu mẫu Thanh Hằng (đề cử Mỹ nhân của năm 2013), Á hậu Trương Thị May (đề cử Mỹ nhân của năm 2013), Hoa hậu Hương Giang (đề cử Bà mẹ của năm 2013), Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh (đề cử Cặp đôi của năm 2013) và Ông Cao Thắng - Đông Nhi (đề cử Cặp đôi của năm 2013).

Chia sẻ suy nghĩ về danh hiệu Bà mẹ của năm 2012 Thúy Hạnh cho biết, giải thưởng năm ngoái đã trở thành động lực lớn khiến cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chu toàn hơn với gia đình và hai con gái. "Nếu ngày trước có người hỏi tôi sẽ chọn lựa công việc hay gia đình, tôi sẽ trả lời mình cố gắng cân bằng cả hai. Tuy nhiên, đến thời điểm bây giờ, tôi khẳng định, với tôi, con cái mới là tài sản lớn và quan trọng nhất".

Cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ về cảm xúc của một năm trước khi đoạt giải "Bà mẹ của năm".

Với siêu mẫu Thanh Hằng, 3 năm liên tiếp, cô đều có mặt ở đề cử Mỹ nhân của năm nhưng lại chưa may mắn đoạt giải. Khi được hỏi về điều này, giám khảo Next Top tâm sự: "Tôi rất hạnh phúc khi được độc giả Ngoisao.net bình chọn vào hạng mục này. Điều đó cũng có nghĩa công chúng quan tâm, ủng hộ và ghi nhận cho công việc nghệ thuật của tôi. Tôi quan niệm, người phụ nữ đẹp nhất là lúc họ đang làm việc. Do vậy, với tất cả tình yêu thương của mọi người, tôi càng phải nỗ lực lao động nhiều hơn nữa để đáp lại tấm lòng ấy".

Xoay quanh 6 hạng mục đề của tại giải Ngôi sao của năm 2013, không ít phóng viên thắc mắc về việc vì sao Đan Trường vướng scandal bị tình cũ tố tống tiền mà vẫn lọt vào hạng mục Mỹ nam của năm và Đám cưới của năm. Ban tổ chức giải đáp: "Đã là nghệ sĩ thì không thể tránh khỏi những ồn ào của dư luận, Đan Trường cũng vậy. Tuy nhiên, năm qua, dù bận rộn tổ chức đám cưới tại Mỹ và Việt Nam nhưng nam ca sĩ vẫn đều đặn hoạt động âm nhạc và được công chúng dành tình cảm. Độc giả của Ngoisao.net cũng gửi rất nhiều bình chọn ủng hộ Đan Trường, do vậy, chúng tôi không có lý do nào không đưa nam ca sĩ vào hai hạng mục này".

Có phóng viên còn bày tỏ ý kiến, Thanh Bùi nổi bật về tài năng sáng tác, ca hát nhưng không đủ tiêu chuẩn để vào hạng mục Mỹ nam của năm. Bà Thu Hương, Trưởng ban tổ chức, nói: "Khi đưa Thanh Bùi vào đề cử, chúng tôi đã rất phân vân bởi anh không sở hữu ngoại hình theo đúng tiêu chuẩn của một 'mỹ nam'. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, sức hút của người đàn ông không phải ở gương mặt, vóc dáng mà còn có rất nhiều yếu tố khác. Chúng ta không thể phủ nhận ngoài tài năng, điều quyến rũ của Thanh Bùi còn là lối ăn nói duyên dáng và phong thái anh thể hiện trong cuộc thi The Voice Kids. Anh hoàn toàn có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng và xứng đáng được tôn vinh".

Các nghệ sĩ đến dự buổi công bố lễ trao giải "Ngôi sao của năm 2013" chụp ảnh cùng ban tổ chức.

Trong số 5 gương mặt của đề cử Bà mẹ của năm, Hoa hậu Hương Giang và cựu người mẫu Vũ Thu Phương ít khi chia sẻ, thậm chí còn giấu hình ảnh của con cái với công chúng. Cũng vì điều này mà các phóng viên cho rằng, việc họ lọt vào đề cử là chưa thuyết phục. Trước suy nghĩ này, đại diện ban tổ chức cho biết, không có tiêu chí cụ thể nào để đánh giá một bà mẹ bởi với bất cứ người phụ nữ nào, nghĩa vụ làm mẹ đều rất thiêng liêng. Đặc biệt với những nghệ sĩ, khi sinh con, họ đã phải hy sinh rất nhiều về công việc và nhan sắc, vóc dáng. Vừa chăm sóc con tốt vừa nhanh chóng trở lại hoạt động showbiz đã là sự nỗ lực lớn.

Về thắc mắc này, Hoa hậu Hương Giang tâm sự, sau 1 tháng sinh con gái, cô đã lao vào tập luyện, lấy lại thân hình thon thả. Cô cũng mất một khoảng thời gian dài mới có thể cân bằng được việc chăm sóc con và hoạt động nghệ thuật. Với Hương Giang, được đề cử ở hạng mục Bà mẹ của năm đã là một niềm vui lớn. Cô nói: "Việc đoạt giải không quan trọng bởi tôi chỉ cần là Bà mẹ của con là đủ". Hiện tại, con gái Tiểu Panda của Hương Giang còn quá nhỏ. Khi cô bé cứng cáp, Hoa hậu hy vọng sẽ có cơ hội giới thiệu bé với công chúng.

Trong buổi gặp gỡ báo chí, ban tổ chức cũng chia sẻ thông tin "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ đảm nhận vai trò MC trong Đêm tôn vinh Ngôi sao của năm 2013 vào tối ngày 12/12. Huấn luyện viên The Voice tiết lộ: “Hai năm qua, tôi rất quan tâm đến giải thưởng Ngôi sao của năm và từng trình diễn trên sân khấu của chương trình. Năm nay, khi được ban tổ chức ngỏ ý mời ở vị trí MC, tôi cảm thấy rất vinh dự nhưng cũng rất lo lắng vì không đủ tự tin hoàn thành nhiệm vụ mà ban tổ chức giao cho. Thời điểm này, tôi khá bận rộn với các dự án riêng, đồng thời chuẩn bị cho đêm chung kết The Voice. Vào đúng đêm trao giải tôi còn trùng lịch diễn với liveshow của Lâm Chi Khanh. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại công việc và được sự động viên của mọi người, tôi đã nhận lời dẫn chương trình Đêm tôn vinh Ngôi sao của năm 2013”.

Lần đầu tiên Mr Đàm và Hà Hồ tạo thành cặp đôi MC tại "Đêm tôn vinh Ngôi sao của năm 2013".

Đồng hành trong vai trò MC cùng Đàm Vĩnh Hưng là Hồ Ngọc Hà, Mỹ nhân của năm 2012. Hà Hồ từng có kinh nghiệm cầm mic trong lễ trao giải Cống hiến 2012 và thể hiện sự khéo léo trong cách giao tiếp trên ghế huấn luyện viên The Voice mùa đầu tiên. Thế nhưng khi kết hợp và tung hứng với Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ không giấu nổi cảm xúc hồi hộp. Cô tâm sự, dù rất thân thiết ở ngoài đời, từng song ca trong nhiều show diễn nhưng cô và Mr Đàm chưa bao giờ đồng hành cùng nhau trong nhiệm vụ dẫn chương trình.

Tại đêm trao giải, diva Mỹ Linh sẽ màn song ca cùng con gái Anna ca khúc Một nửa yêu thương. Tiết mục là một món quà mà Anna muốn dành tặng cho các vị khách trước khi lên đường sang Mỹ nhập học trường âm nhạc danh tiếng Berklee. Bên cạnh đó, chương trình còn có phần trình diễn của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, người mẫu Ngọc Quyên - Hồ Vĩnh Khoa, Á quân The Voice Kids Phương Mỹ Chi.

Đêm tôn vinh Ngôi sao của năm 2013 sẽ công bố danh sách người chiến thắng ở 6 hạng mục: Mỹ nhân của năm, Nhóc tỳ của năm, Bà mẹ của năm, Cặp đôi của năm, Mỹ nam của năm và Đám cưới của năm. Kết quả được căn cứ dựa trên số lượng bình chọn qua tin nhắn của độc giả (30%), đánh giá của ban giám khảo (40%) và đánh giá trực tiếp của 50 nghệ sĩ tại đêm trao giải (30%). Ngoài 6 hạng mục chính thức, ban tổ chức còn trao thêm giải Ca sĩ nhí hot nhất năm 2013 dành cho Phương Mỹ Chi, Á quân cuộc thi The Voice Kids.

Trao giải Ngôi sao của năm 2013 diễn ra vào lúc 18h ngày 12/12 tại khách sạn Pullman TP HCM. Chương trình được tài trợ bởi Hennessy Artistry, Pullman Saigon Centre, Nissan và Ngọc Trai Hoàng Gia. Công ty FPT Telecom sẽ phát sóng trực tiếp lễ trao giải Ngôi Sao của năm 2013 trên VnExpress.net và Ngoisao.net.

Quỳnh Như

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng