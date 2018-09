Mr. Đàm đi gặp Demi Lovato

Giọng ca 'Let it go' không chia sẻ gì nhiều, chỉ trả lời vài câu hỏi không mấy liên quan đến sự nghiệp và công việc của cô khiến buổi họp báo khá tẻ nhạt. Ngày mai, Demi sẽ có phần biểu diễn khoảng hơn 30 phút tại lễ hội âm nhạc diễn ra tại sân vận động Phú Thọ, TP HCM.