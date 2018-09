Mr. Đàm chấm 'Bước nhảy ngàn cân' vì Hoài Linh

Đàm Vĩnh Hưng giải thích, anh nhận lời làm giám khảo vì hai lý do. Trong đó, lý do quan trọng nhất là vì có Hoài Linh. Hoài Linh là người nâng đỡ Mr. Đàm những ngày đầu khởi nghiệp ca hát. Đến nay, khi Mr. Đàm đã được xưng tụng là 'ông hoàng nhạc Việt', Hoài Linh vẫn giữ vững vị trí trong làng hài kịch. Mr. Đàm rất hào hứng vì lần đầu được ngồi 'ghế nóng' cùng đàn anh thân thiết để thoải mái tung hứng. Lý do thứ hai làm nam ca sĩ thích thú nhận lời là format của chương trình rất hấp dẫn. Thông qua show này, anh thấy được sự nỗ lực của thí sinh khi vượt qua chính mình.