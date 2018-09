Món quà Trấn Thành tặng Hari trong ngày cưới

Nam diễn viên đã hát tặng vợ ca khúc 'Ánh nắng của anh'.

Ngày 25/12 vừa qua, lễ cưới của cặp đôi Trấn Thành - Hari Won tổ chức tại TP HCM với sự có mặt đông đủ của 2 bên gia đình cùng rất nhiều nghệ sĩ là bạn bè của cô dâu, chú rể.

Ngoài những nghi thức quen thuộc trong ngày trong đại của cuộc đời, Trấn Thành còn bất ngờ bước lên sân khấu để hát tặng Hari Won ca khúc Ánh nắng của anh - nhạc phim Chờ em đến ngày mai. Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, có giai điệu, lời ca mang nhiều cảm xúc. Trấn Thành đã bật khóc khi thể hiện tiết mục này.

Hari Won và Trấn Thành trong đám cưới.

Để món quà đặc biệt dành tặng cho Hari Won được trọn vẹn hơn, Trấn Thành đã quyết định vào phòng thu để thu âm Ánh nắng của anh. Trước đó, bài hát được khán giả yêu thích qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Phúc. Dù thời gian thu âm khá gấp rút, Trấn Thành vẫn thể hiện được sự tình cảm, sâu lắng qua từng câu hát.

Phim điện ảnh Chờ em đến ngày mai do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Trấn Thành, An Nguy, Will 365, Lilly Nguyễn... Phim chính thức công chiếu toàn quốc vào ngày 30/12.