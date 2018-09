Miu Lê làm khách mời ra mắt phim Hollywood ở Malaysia

Pete Docter là đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng ở Hollywood. Ông từng thực hiện hai bộ phim đình đám cho hãng Pixar là "Monster Inc" và "Up". Trong đó, "Up" đã đem về cho ông tượng vàng Oscar năm 2010 cho "Phim hoạt hình hay nhất".