Minh Tú vượt qua nhiều đối thủ để thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018

Nữ người mẫu được trao dải băng và vương miện, trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến vào tháng 12 tại Ba Lan.

Chiều 3/10, bà Nguyễn Trần Hải Dương - giám đốc đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Miss Supranational Việt Nam - công bố siêu mẫu Nguyễn Minh Tú trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2018 - Hoa hậu Siêu quốc gia. Tại sự kiện, bà Hải Dương trao dải băng và vương miện cho Minh Tú.

Minh Tú được trao vương miện từ đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy (trái) và bà Hải Dương tại họp báo chiều 3/10. Ảnh: Masion de Bil

Trong giây phút nhận quyền tham gia Miss Supranational, Minh Tú không giấu được xúc động vì sắp thực hiện được ước mơ từ nhỏ là tham gia các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, thời gian qua, người đẹp tập trung phát triển công việc người mẫu, tham gia một số chương trình truyền hình thực tế mà tạm gác một bên ước mơ này.

Minh Tú cũng bật khóc tiết lộ, cô phải cạnh tranh nhiều ứng viên khác để được lựa chọn dự thi. "Năm nay tôi 26 tuổi, đây là cơ hội cuối cùng để tôi cháy hết sức trẻ của mình", cô bộc bạch.

Chia sẻ về lý do chọn Minh Tú, bà Hải Dương nói nữ người mẫu có tố chất phù hợp cuộc thi: "Thí sinh có nội lực, giống như một chiến binh nhan sắc". Tuy chưa dự thi cuộc thi nhan sắc trong nước nào, Minh Tú được đánh giá cao bởi có thời gian dài rèn luyện bản thân với công việc người mẫu. "Việc Minh Tú tham gia các cuộc thi, truyền hình thực tế chứng minh bản lĩnh vả khả năng của cô ấy".

Đơn vị giữ bản quyền cũng cho biết Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2018 - Ngọc Châu sẽ có một năm rèn luyện và lên đường vào năm 2019. Sắp tới, Ngọc Châu sẽ sang Ba Lan theo dõi Minh Tú thi và rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn.

Minh Tú diện váy của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, khoe vóc dáng gợi cảm ở họp báo.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991, từng giành giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, ghi dấu ấn bởi chiều cao 1,78m, số đo 84-62-96 cùng hình thể nóng bỏng, nước da nâu bóng. Năm 2017, Minh Tú dự thi Asia's Next Top Model và giành giải Á quân. Cô bắt đầu lấn sân lĩnh vực truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên các chương trình: The Face 2017, The Look 2017, Asia's Next Top Model 2018.

Với lợi thế hình thể, kỹ năng, Minh Tú được kỳ vọng chinh chiến các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp có ý định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng tạm gác vì bận nhiều lịch trình riêng. Minh Tú biết Miss World hay Miss Universe đều được ban tổ chức các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam nắm bản quyền và chỉ có người chiến thắng được đi thi. Vì thế, cô hướng đến các cuộc thi uy tín còn lại, trong đó có Hoa hậu Siêu quốc gia.

Minh Tú khóc vì sự cố rớt giày trên sàn diễn Minh Tú chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang

Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia được thành lập năm 2009, có thông điệp "Đoàn kết thế giới của chúng ta với sắc đẹp". Cuộc thi nhanh chóng được quan tâm và đánh giá cao nhờ chất lượng thí sinh tốt, khâu tổ chức chuyên nghiệp. Hiện Hoa hậu Siêu quốc gia là một trong những cuộc thi lớn nhất thế giới, bên cạnh: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất.

Việt Nam tham gia cuộc thi bắt đầu từ năm 2009 đến nay. Thành tích tốt nhất là vị trí Á hậu 3 năm 2011 của người đẹp Daniela Nguyễn Thu Mây.

Anh Tuấn