Minh Tú chịu lạnh âm 3 độ ngay ngày đầu thi Miss Supranational

Minh Tú sinh năm 1991, từng giành giải Bạc cuộc thi 'Siêu mẫu Việt Nam 2013', ghi dấu ấn bởi chiều cao 1,78m, số đo 84-62-96. Năm 2017, Minh Tú dự thi 'Asia's Next Top Model' và giành giải á quân. Cô bắt đầu lấn sân lĩnh vực truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên các chương trình: 'The Face 2017', 'The Look 2017', 'Asia's Next Top Model 2018'.