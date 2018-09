Minh Thuận xuất sắc với vai bà nội

Chí Thiện và bé Bảo An mở màn show 3 với tiết mục sắm vai cô đào Marilyn Monroe, biểu diễn ca khúc 'Diamond are the girls best friend'. Hai thầy trò mặc váy hồng điệu đà, đội tóc giả màu trắng, diễn xuất ăn ý trên sân khấu. Chí Thiện và bé Bảo An được các giám khảo khen ngợi hết lời.