Minh Thuận và học trò nhí 'lột xác' với vai Thị Nở

Quá hào hứng với tiết mục này, giám khảo Hoài Linh đã chạy lên sân khấu, đóng vai Chí Phèo, 'cứu' Minh Thuận khỏi đòn roi của cô 'Nở chị' đành hanh do Bảo An đóng. Các giám khảo đều khen cặp thí sinh sáng tạo và phối hợp ăn ý. Đặc biệt, bé Bảo An chứng tỏ năng khiếu diễn xuất ấn tượng. Mỹ Linh cho rằng cô bé sinh ra để dành cho nghệ thuật sân khấu, điện ảnh.