Minh Thuận giả 3 nhân vật trong một đêm

Tiếp theo, MiA lại hóa thành viên nhóm Yvis với ca khúc 'What does the fox say' khiến cả khán giả lớn tuổi và các em thiếu nhi cũng phải lắc lư nhảy múa và hát theo. Diễn viên Ngân Quỳnh tái hiện hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm - tiết mục từng mang lại giải thưởng tuần cho chị tại 'Gương mặt thân quen'. Chị hát 'Vì em đã quá yêu anh'.