Minh Thư tháo giày, cuồng nhiệt với rock

Trà My tỏ ra khá rụt rè khi trình bày bản rock kinh điển 'I don't want to miss a thing' vì rock vốn dĩ không phải sở trường của cô. Nữ ca sĩ Hà thành đã cố gắng hết sức để hoàn thành tiết mục của mình. Nhạc sĩ Lê Quang nhận xét, bài hát hơi quá sức nhưng Trà My đã làm tốt hơn rất nhiều so với lúc tập.