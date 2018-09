Minh Khang: 'Tôi vừa làm chồng vừa làm giúp việc'

Ông xã Thúy Hạnh nói vui rằng, khi giúp vợ trong công việc nhà, anh tranh thủ tập thể dục và xả stress.

- Em muốn hỏi anh Minh Khang, em thấy chị Thúy Hạnh là một phụ nữ rất hạnh phúc. Có phải là do được anh rất chiều chuộng, yêu thương?

- Minh Khang: Chào các độc giả của báo Ngoisao.net. Trong gia đình, ngoài việc chiều chuộng hai cô con gái, tất nhiên anh sẽ phải chiều chuộng cả bà xã nữa. Bất kỳ chuyện gì có thể chiều Hạnh thì anh đều sẵn sàng, ngoại trừ những điều bất khả kháng hoặc khó quá thì anh đành cười xòa cho qua.

- Chị Thúy Hạnh ơi, chị và anh Minh Khang có định sinh thêm một bé trai nữa không? Chị có chịu áp lực sinh quý tử không?

- Thúy Hạnh: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Gia đình mình sống và làm việc theo pháp luật, dù gái hay trai chỉ hai con là đủ (cười). Nói vui vậy thôi, mình nghĩ rằng trai hay gái không quan trọng, chủ yếu là phải dành thời gian chăm sóc cho các bé. Hiện tại, thời gian dành cho Gia Hân và Gia An đã chiếm khá nhiều, nếu sinh thêm bé nữa mình sợ không đủ san sẻ việc nuôi dạy cho bé. Rất may cho mình, gia đình anh Khang cũng không nặng nề chuyện trai, gái nên mình cũng rất thoải mái.

- Anh Khang ơi, em hỏi câu này anh đừng giận nha! Em thấy anh thấp hơn chị Hạnh khá nhiều, nhất là khi đi event thì sự chênh lệch chiều cao nhìn càng rõ. Anh có cảm thấy tự ti về chiều cao hay không và anh đã gặp tình huống nào khó xử về chuyện này?

- Minh Khang: Chào bạn. Anh cao 1m66, là đúng chuẩn của đàn ông Việt Nam, chỉ có số cân nặng bị sai một chút nên mới thấy rõ sự chênh lệch như vậy (cười). Nếu anh tự ti thì đã trốn mất tiêu rồi chứ đâu có xuất hiện cùng vợ anh hôm nay đúng không? Anh không có chiều cao nổi trội, bù lại anh mũm mĩm, dễ thương mà.

- Xin chào chị Hạnh và anh Khang. Chị Hạnh là người chuyên đào tạo các thế hệ người mẫu trẻ, vậy có bao giờ chị ấy ép anh giảm cân để xứng đôi với chị về ngoại hình không ạ? Hihi

- Thúy Hạnh: Câu này bạn hỏi anh Khang nhưng cho phép Hạnh trả lời nhé. Hạnh với anh Khang lấy nhau 8 năm và sau 8 năm thì anh lên 14 kg. Nói con số như vậy để bạn thấy là mình không bao giờ có ý định ép anh giảm cân để cho xứng đôi. Đôi khi mình cũng nhắc nhở anh giảm ăn uống để giữ sức khỏe.

- Trong giới showbiz, anh chị là cặp đôi rất hạnh phúc và được nhiều người mến mộ, vậy anh chị có định hướng cho hai bé nhà mình vào con đường nghệ thuật không ạ? Vì sao?

- Minh Khang: Theo mình nghĩ, nghệ thuật là phải tìm tòi, lao động và học hỏi, nên mình sẽ không "trải thảm" cho hai bé vào con đường này. Đến một độ tuổi nhất định, nếu hai bé đam mê một cách tự nhiên, chúng tôi sẵn sàng tôn trọng để hai bé đến với nghệ thuật.

- Chào chị Thúy Hạnh, chị cho em hỏi, chị thương và gắn bó với anh Minh Khang vì điều gì? Sau nhiều năm chung sống chị thấy mình được và mất gì? Chúc anh chị luôn hạnh phúc.

- Thúy Hạnh: Trong lần đầu tiên gặp anh Khang, Hạnh cảm nhận anh là một người đàn ông hiền lành, dễ mến. Sau một thời gian tiếp xúc, Hạnh càng thấy được tình cảm anh dành cho mình rất lớn, bởi anh là người thiếu thốn tình cảm gia đình từ khi còn nhỏ (anh mồ côi ba mẹ năm 13 tuổi). Sau nhiều năm sinh sống, có lẽ cái mình được nhiều nhất là tình yêu thương anh dành cho 3 mẹ con mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.

- Chào vợ chồng chị Thúy Hạnh - Minh Khang. Anh chị làm thế nào để có thể cân bằng được công việc và chăm sóc con cái vì em thấy anh chị vẫn thường xuyên xuất hiện tại các event mà các sự kiện toàn diễn ra ban đêm?

- Thúy Hạnh: Có thể nói, vợ chồng mình may mắn được làm công việc yêu thích và được chủ động thời gian trong công việc. Mình là người quyết định việc nhận hay không nhận, nên trong khoảng thời gian có quá nhiều event, mình sẽ cân nhắc, giảm bớt khối lượng công việc để dành thời gian cho bé. Bên cạnh đó, mình cũng rất may mắn có ông bà ngoại hỗ trợ và giúp đỡ, trông các bé khi mình đi công tác hoặc đi làm vào buổi tối. Vì vậy, vợ chồng mình rất an tâm.

- Không biết anh Minh Khang nghĩ thế nào về câu nói vợ đẹp là vợ của người ta? Anh có phải người đàn ông hay ghen tuông? Cảm giác của anh như thế nào khi thấy vợ mình được nhiều người đàn ông vây quanh?

- Minh Khang: Nếu nói "vợ đẹp là vợ của người ta", vậy vợ xấu là vợ của mình à? (cười). Khi vợ chồng sống với nhau, điều quan trọng là phải biết chăm sóc cho gia đình, chứ hình thức chỉ là thứ yếu. Anh là một "người đàn ông chân thật" và "đừng có ghen" (hai bài này hit lắm nha). Anh chưa thấy cảm giác vợ được nhiều người đàn ông vây quanh, bởi vì khi họ đến gần vợ anh là phải bước qua cơ thể anh rồi (cười)

- Em chào anh Khang. Em rất thích bài hát 'Đứa bé' mà anh sáng tác. Mỗi lần nghe ca khúc này, em đều rất xúc động. Sắp tới, anh có dự định viết nhiều bài hát về đề tài xã hội có ý nghĩa nhân văn như thế này không ạ? Em cám ơn anh!

- Minh Khang: Cảm ơn em đã yêu mến ca khúc "Đứa bé" của anh. Nhân đây, anh cũng giới thiệu hai bài thuộc đề tài xã hội mà anh sáng tác. Hy vọng em và các độc giả sẽ thích. "Mồ côi" (http://nhacso.net/nghe-nhac/mo-coi.X1hRUUZZbw==.html) và "Màu trắng, màu đen" (http://nhacso.net/nghe-nhac/mau-trang-mau-den.XVlXVUY=.html).

- Chị Thúy Hạnh lúc nào cũng có hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng. Nhưng em tò mò không biết, chị ấy có tính xấu gì khi ở nhà không. Câu này em muốn anh Khang trả lời ạ! Chúc anh chị luôn hạnh phúc!

- Minh Khang: Đương nhiên là không có ai hoàn hảo cả. Với Thúy Hạnh, tính xấu của cô ấy là sau khi shopping về phải để mấy ngày mới dọn dẹp. Hoặc là khi giặt đồ, thỉnh thoảng Hạnh bất cẩn giặt lẫn đồ trắng và đồ màu làm hỏng quần áo của anh.

- Chị Hạnh ơi, em nghe nói chị và chị Hằng mới xây dựng thương hiệu mới tại Hà Nội, chị có thể giới thiệu đôi nét về thương hiệu của hai chị và lĩnh vực hoạt động là gì được không? Cám ơn chị rất nhiều.

- Thúy Hạnh: Mình cùng chị Hằng và các cộng sự mới thành lập thương hiệu BB Academy & Entertainment, chuyên về đào tạo người mẫu, kỹ năng sống và tổ chức sự kiện. Bên cạnh đó, tại công ty cũng có một khu vực sân khấu dành cho 200 khách. Hai chị em Hạnh đang có tham vọng biến sân khấu này thành nơi tổ chức thường xuyên các show áo dài giới thiệu đến khách du lịch. Hạnh thấy tà áo dài Việt Nam rất đẹp và mình tự hào về nó. Để giới thiệu về nó thì cần rất nhiều thời gian, bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng nhé.

- Phụ nữ thường có tình thù dai, đặc biệt là mỗi lần giận chồng thì phải "mấy ngày không nhìn mặt" cho bõ tức và thích được đàn ông năn nỉ xin lỗi. Chị Thúy Hạnh có như vậy không?

- Thúy Hạnh: Phụ nữ thường hay dùng vũ khí là "chiến tranh lạnh" để "trả thù" các đức ông chồng. Nhưng, thực tế chiêu này đôi khi lại phản tác dụng. Các ông được thể mừng quá có khi lại chạy ra ngoài đi chơi. Gia đình mình chưa từng có "chiến tranh lạnh" quá 24 giờ.

Hạnh cũng đang tham gia talkshow Đến từ sao Kim, bàn về chủ đề này. Bạn có thể đón xem chương trình để tìm hiểu thêm về cách giải quyết của các chị em khi xảy ra "chiến tranh lạnh" nhé.

- Chào Thúy Hạnh. Anh rất hâm mộ em trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vào facebook và thấy em thường xuyên giao lưu cùng mọi người với những câu chuyện thường ngày. Nhưng đôi lúc anh thấy em cũng có chút gì đó không giữ được hình ảnh cho lắm, như việc em đôi co với các bạn để phân bại thắng, thua dù có những comment thành ý. Nếu em bớt đi cái tôi một chút thì anh thấy hợp lý hơn bởi em là người của công chúng. Chúc gia đình em hạnh phúc.

- Thúy Hạnh: Cảm ơn anh đã quan tâm và góp ý. Em vừa "rà soát" lại trí nhớ của mình thì thấy hình như em chưa từng phân thắng thua với ai trên Facebook. Nhưng, em vẫn có quyền bảo vệ quan điểm của mình trước một vấn đề nào đó. Nếu như người đó hiểu sai vấn đề mà em đưa ra, em nghĩ mình cũng nên giải thích để cho họ hiểu. Cái tôi cá nhân cũng rất quan trọng và vấn đề là mình sử dụng nó như thế nào cho hợp lý.

- Nhiều phụ nữ ngày nay phải nhờ đến người giúp việc vì họ quá bận bịu. Nhà anh chị có thuê giúp việc không? Những lúc chị Hạnh bận đi diễn, làm giám khảo... anh Minh Khang có thể một mình chăm sóc hai con gái không?

- Minh Khang: Khoảng hai năm nay, anh vừa làm chồng vừa làm giúp việc luôn em ah. Những lúc chị Hạnh bận đi diễn thì anh mới được dắt hai con đi ăn tiệm. Hihi

Đùa với em cho vui, chứ nhiều khi công việc căng thẳng, về nhà làm việc nhà cũng là một công 3 việc. Đó là vừa tập thể dục, vừa xả stress lại vừa đỡ tốn tiền thuê người giúp việc. (Cười) Hai bé bây giờ cũng lớn và biết nghe lời, lại tự lập khá nhiều nên anh cũng không khó khăn lắm trong việc chăm sóc chúng khi chị Hạnh vắng nhà.

- Em từng đọc báo và thấy chị Hạnh kể rằng, có lần anh Khang đã nhìn nhầm chị với chị Thúy Hằng vì hai người là chị em sinh đôi, có ngoại hình rất giống nhau. Lúc biết mình nhầm lẫn, anh Khang có ngượng không?

- Minh Khang: Anh cố tình nhầm đấy em ah. Kaka

- Em rất thích ngắm hai cô con gái của anh chị. Hai công chúa nhà chị tính cách có giống nhau không?

- Thúy Hạnh: Cảm ơn em đã yêu quý hai bé nhà chị. Hai bé tính cách khác hẳn nhau. Cô chị Gia Hân đằm tính và sống rất tình cảm, còn cô em Gia An thì "siêu quậy" và lý lắc.

Ai cũng nói chị "đẻ thuê" mà em. Bé Gia Hân mà đi đâu ra đường thì không lo bị lạc vì gương mặt y chang bố Khang, hàng xóm gặp sẽ biết để dắt về nhà giùm. Cũng may, bé sau thì lai mẹ được một tý, nhưng nói chung là vẫn một "khuôn" của anh Khang thôi em ah.

- Vợ nối tiếng hơn chồng, với Minh Khang có phải là một trở ngại không?

- Minh Khang: Theo anh, sự nổi tiếng không quan trọng, cái chính là sự nổi tiếng đó có bị cám dỗ bởi những hào quang khắc nghiệt của giới showbiz. Nếu không vững vàng, đó sẽ là một trở ngại rất lớn cho những cặp vợ chồng nổi tiếng.

- Em rất ngưỡng mộ tổ ấm của chị Hạnh và anh Khang và thường xuyên theo dõi Facebook của chị Hạnh. Em có một câu hỏi hơi 'nhạy cảm' thế này. Những đôi vợ chồng có con thường quá bận rộn với công việc và chăm sóc con cái mà quên đi việc giữ lửa tình yêu. Vậy có khi nào anh chị "trốn" hai con đi du lịch để sưởi ấm trái tim chưa?

- Minh Khang: Anh thấy khi đã có gia đình, việc "trốn con" để đi chơi riêng thực sự không còn thú vị nữa. Bởi khi có những niềm vui mình đều muốn chia sẻ với các thành viên trong gia đình, nhất là con cái. Hai vợ chồng anh cũng hay đi công tác cùng nhau, nên cũng coi như đó là khoảng thời gian riêng. Còn lại mỗi năm gia đình đều tổ chức hai lần đi du lịch cả nhà và đó cũng là lúc cả nhà ở bên nhau một cách trọn vẹn.

- Chào mọi người! Tôi thấy giới showbiz rất phức tạp nhất là các cặp vợ chồng trước báo chí thi trả lời phỏng vấn rất hay nhưng thật sự bên trong thì sao, có đúng theo lời các cặp đôi nói không? Tôi thấy nói cái gì cũng hay hết nhưng đùng một cái ly thân, ly dị trở mặt, người thì mổ người thì xẻ nhau ra chẳng hay ho gì. Các cặp đôi nghĩ gì về điều này?

- Thúy Hạnh: Chào anh. Hạnh nghĩ, văn hóa chung của người Việt Nam thì ít ai muốn "vạch áo cho người xem lưng". Chưa nói đến người của công chúng, mà những người bình thường cũng ít khi khoe cho hàng xóm thấy mình đang lục đục. Các cụ có câu "tốt khoe, xấu che". Gia đình nào cũng sẽ có lúc lục đục, quan trọng là họ giải quyết vấn đề ra sao. Em cũng không tán thành việc sau khi chia tay lại trở mặt và mổ xẻ tính xấu của nhau. Bởi, dù chia tay nhưng họ từng có thời gian ở bên nhau thì nên tôn trọng và nâng niu những gì đã có.

Chẳng qua nghệ sĩ là người nổi tiếng nên hay được quan tâm, thành ra công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào tình cảm hay cuộc hôn nhân của họ. Nếu họ là người bình thường, họ cũng giống các cặp vợ chồng khác mà thôi.

- Những đôi song sinh thường trái tính, trái nết nhau. Điều đó có đúng với chị Thúy Hằng và Thúy Hạnh không? Em thấy chị Hạnh sắc sảo hơn chị Hằng. Liệu chị Hạnh có bao giờ 'bắt nạt' chị Hằng không?

- Thúy Hạnh: Mỗi người sinh ra là một cá thể, chắc chắn tính cách sẽ khác nhau. Mình làm em nên cũng được chị nhường nhịn hơn. Đôi khi cũng có "bắt nạt" chị một tý như chị Hằng từng tuyên bố: "Có thể nhường Hạnh mọi thứ... trừ chồng và con..." (Cười)

- Làm việc trong môi trường nhiều trai đẹp, có bao giờ Thúy Hạnh xao lòng không?

- Thúy Hạnh: Làm nghệ thuật thì ai cũng yêu cái đẹp, nhưng từ sự yêu thích đến việc xao lòng lại là một khoảng cách khá xa. Mình và ông xã cũng từng trầm trồ khen người này đẹp, người kia xinh, nhưng bạn nên nhớ phụ nữ thường xao lòng bởi những lời nói ngọt ngào chứ hình thức không nói lên được điều gì cả :)

- Trong gia đình nghệ sĩ như vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang, việc chăm con có được "phân chia" công bằng cho cả hai vợ chồng không vậy?

- Thúy Hạnh: Trong gia đình, cha mẹ phải làm gương cho con cái noi theo. Gia đình mình đề cao sự tự nguyện. Nếu việc gì cũng phân chia như thế, sau này các bé lớn lên sẽ không có ý thức tự giác và sống không biết quan tâm đến người khác. Trong trường hợp một trong hai bận quá thì có thể lên tiếng để nhờ người kia hỗ trợ. Trong cuộc sống vợ chồng, không phải lúc nào cả hai cũng hiểu được ý nhau. Vì vậy, nếu cần gì chúng ta nên chủ động lên tiếng nhờ vả, để không bị hụt hẫng khi người kia không hiểu ý muốn của mình.

