Minh Hằng tranh danh hiệu 'Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc' tại giải MTV

Cô sẽ đại diện Việt Nam bước vào cuộc đua bình chọn với nhiều ca sĩ trong giải MTV EMA 2018.

Minh Hằng vừa được lựa chọn làm đại diện của Việt Nam tham gia giải MTV EMA 2018 (European Music Awards). Chia sẻ cảm xúc, nữ ca sĩ cho biết cô rất hãnh diện và sung sướng. "Ngay khi nhận được thông báo từ MTV Vietnam, tôi đã không tin vào tai mình và mọi cảm xúc như vỡ oà. Tôi gọi điện cho gia đình, cho bạn bè để khoe, ai cũng vui và chúc mừng. Tôi cũng muốn báo tin vui với fan của mình nhưng đã kiềm lại và chờ MTV chính thức công bố. Tôi biết, người thân, bạn bè và fan sẽ cảm thấy tự hào về thành quả này, vì vậy tôi rất xúc động. Với tôi, đây không chỉ là dấu ấn vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp, đó còn là giấc mơ mà tôi luôn mơ ước kể từ khi quyết định theo đuổi niềm đam mê ca hát từ cách đây 15 năm", cô nói.

Ca sĩ Minh Hằng.

Lý giải về việc lựa chọn Minh Hằng, đại diện MTV Vietnam chia sẻ, sau nhiều cuộc họp bàn cùng MTV quốc tế, họ cho rằng Minh Hằng là người thích hợp nhất để tranh giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc. MTV nhận xét Minh Hằng là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng, có sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng và định hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng. Các sản phẩm âm nhạc của cô cũng được đánh giá cao và ghi được nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.

Hiện tại, cổng bình chọn trực tuyến vòng Đông Nam Á (EMA Southest Asia Act) hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc đã được mở từ ngày 4/10. Khán giả có thể trực tiếp vào website của MTV để vote cho Minh Hằng trong cuộc đua với các nghệ sĩ khác đến từ Singapore, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia... Người chiến thắng ở hạng mục sẽ giành được tấm vé đến Tây Ban Nha dự lễ trao giải MTV EMA 2018 vào ngày 4/11.

MV 'Em xin anh' - Minh Hằng MV 'Em xin anh' của Minh Hằng

MTV EMA (European Music Awards) là giải thưởng âm nhạc lớn, có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Từ năm 2010, giải thưởng có thêm hạng mục Best Southeast Asia Act do khán giả bình chọn. Các nghệ sĩ Việt Nam từng chiến thắng ở hạng mục này có Mỹ Tâm (2013), Sơn Tùng M-TP (2015), Đông Nhi (2016). Năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng đã vuột mất giải do ban tổ chức thông báo sai thời gian bình chọn.