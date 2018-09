Minh Hằng: 'Tôi không quá cao tay để giấu chuyện yêu'

Mỹ nhân của năm 2014 cho rằng, nếu cô có bạn trai thì sớm muộn công chúng cũng sẽ biết.

- Để đạt được vị trí như hiện tại, Minh Hằng không chỉ có nhan sắc tài năng mà cần có cả sự thông minh khôn khéo. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi nghĩ, môi trường làm việc tạo cho tôi phản xạ nhanh và sự khôn khéo, chứ ngày trước tôi ngô nghê lắm. Phụ nữ thông minh là điều tốt nhưng đừng để lộ điều đó ra ngoài vì sẽ có nhiều người không thích hoặc dè chừng trong việc tiếp cận mình. Bản thân tôi thì không thấy mình thông minh mà chỉ là tôi có sự từng trải trong nghề. Tôi hoạt động trong lĩnh vực này hơn 10 năm, bắt đầu từ hai bàn tay trắng và bây giờ gặt hái được một chút thành quả. Tôi không dùng mánh khóe hay chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Tôi muốn mình là bông hoa ‘nở chậm’ để thời gian của tuổi xuân và nghệ thuật kéo dài thêm nữa. Tôi không thích mình 'nở' quá nhanh bởi như thế thì cũng chóng tàn.

- Dẫu làm ca sĩ đã lâu nhưng chị vẫn bị chê về giọng hát. Chị phản biện thế nào?

- Có thời điểm, tôi từng nghĩ, mình hát thế, diễn xuất thế là ổn rồi. Nhưng càng dấn sâu vào nghề, tôi càng có tham vọng chinh phục nhiều đỉnh cao. Bản thân tôi chưa bao giờ nói mình hát hay. Ai chê tôi hát dở, tôi đều ghi nhận. Theo thời gian, tôi cố gắng hoàn thiện để được khán giả đánh giá cao. Ngày trước tôi cũng mặc xấu, nhưng giờ tôi học cách để mặc đẹp hơn. Có nhiều người bạn nói với tôi, có nhiều tiền thế sao vẫn ham làm. Tôi trả lời rằng, lúc chưa có cơ hội, tôi làm việc rất tềnh tang, lúc thuận lợi, tôi càng phám phá ra những giới hạn của bản thân. Tôi đặt mục tiêu mình phải hát hay hơn, nhảy đẹp hơn, diễn xuất tốt hơn.

Khi ngồi ghế giám khảo các cuộc thi, tôi thường nói với thí sinh, lời ngọt ngào cho chúng ta động lực, nhưng những lời cay đắng mới giúp chúng ta tiến bộ. Tôi lấy kinh nghiệm cá nhân của mình để chia sẻ với các thế hệ đàn em. Với những người có lòng tự trọng thì chỉ cần lời chê bai nhẹ thôi cũng đủ làm cho họ phải suy nghĩ.

Minh Hằng là gương mặt được nhiều thương hiệu yêu thích khi cô đã ký được hơn 10 hợp đồng quảng cáo trong năm nay.

- Nhiều nghệ sĩ ở tuổi của chị gần như đã chuyển hướng sang sexy, vì sao chị vẫn giữ hình ảnh dành cho teen?

- Có nhiều đàn chị đi trước đã quá thành công ở hình ảnh sexy rồi, tôi thì không ‘đấu’ được với họ về độ gợi cảm. Tôi không đủ đẹp, chân cũng không đủ dài. Hơn nữa, những sản phẩm mà tôi làm gương mặt quảng cáo đa số đều dành cho teen nên tôi không thể quá nổi loạn hay khêu gợi. Hình tượng trong nghệ thuật của tôi thế nào thì tính cách ngoài đời của tôi cũng như thế, năng động, tươi sáng. Hiện tại, tôi thấy con đường mình đi đúng với những gì tôi mong muốn nên chưa muốn thay đổi.

- Điều gì khiến cho chị luôn hứng thú trong công việc?

- Chắc là vì có tình yêu! (cười). Nói đùa vậy thôi chứ hiện tại, tôi không có bạn trai.

- Chị nói đùa hay cố tình giấu kín đến mức chị chưa từng bị paparazzi phát hiện thân mật với người đàn ông nào?

- Tôi đâu có bạn trai đâu để hé lộ. Ai gặp tôi cũng hỏi, sao tôi kín tiếng quá. Nhưng tôi cho rằng, mình làm gì, mọi người chắc chắn sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn. Tôi muốn giấu cỡ nào cũng không được vì tôi cũng là con người bình thường người, vẫn đi ăn uống, hẹn hò bạn bè như bao cô gái. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi cao tay hay quá thông minh để giấu mọi thứ riêng tư. Nếu có, mọi người sẽ biết, còn không có thì chắc chắn là không có.

'Mỹ nhân của năm 2014' không cho rằng mình không đủ đẹp, chân không đủ dài như nhiều đàn chị.

- Chẳng lẽ một người đẹp như chị lại không có chàng trai nào tán tỉnh?

- Tôi có một vài người theo đuổi nhưng tôi cảm thấy, họ chưa phù hợp với mình ở thời điểm này. Ai cũng cần có tình yêu, đặc biệt là với nghệ sĩ, những người nhạy cảm và dễ rung động. Tuy nhiên, tình yêu là duyên phận nên tôi không thể nói trước được điều gì.

- Mẹ chị không lo lắng khi con gái chỉ mải làm mà quên chuyện chồng con?

- Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ tôi đều nói: ‘Thấy con gái nhà người ta chưa? Dễ chịu một chút đi’. (cười) Thật ra tôi rất dễ cười, dễ nói chuyện với mọi người, không khó tính trong việc chọn lựa. Vấn đề là tôi chưa gặp đúng người thôi.

- Cậu em trai đã có bạn gái, mỗi khi nhìn hai người âu yếm, chị không thấy ghen tỵ sao?

- Tôi vẫn đi chơi chung cùng em trai và bạn gái của cậu ấy. Tôi làm kỳ đà cản mũi liên tục à! Mỗi lần, hai đứa đi hẹn hò, tôi lại mè nheo đòi đi theo (cười to).

Đôi lúc tôi nghĩ tình yêu trai - gái là quan trọng, nhưng với tôi tình cảm gia đình và bạn bè cũng quan trọng không kém. Vì thế, khi chưa tìm được người đàn ông phù hợp, tôi muốn sống trong sự thương yêu của gia đình, bạn bè.

- Chị từng nói sau khi lấy chồng sẽ rời showbiz, vì sao thế?

- Đây là một hiểu lầm nho nhỏ. Tôi nói, có thể mình sẽ dừng hoạt động sau khi kết hôn thôi, còn tương lai thế nào, tôi chưa dám chắc. Tôi luôn quan niệm, khi có cơ hội thì mình cứ hoạt động hết năng suất vì sau này khi đã làm vợ, làm mẹ, chắc gì tôi sẽ lao động được như bây giờ. Đam mê nghệ thuật ngấm vào máu tôi từ nhỏ nên để từ bỏ nó thì khó vô cùng.

Khán giả nhìn vào thế giới của tôi đều nhận xét, nó thật xa hoa vì nghệ sĩ có tiếng tăm, tiền bạc, sự ngưỡng mộ. Rất nhiều người muốn bước vào lĩnh vực này, nhưng họ cần biết, nó có rất nhiều cám dỗ, thị phi. Tôi từng dính scandal trong quá khứ nên càng về sau, tôi càng cẩn thận để không vướng ồn ào.

'Bé Heo' khẳng định, hiện tại cô chưa có bạn trai dù được nhiều người theo đuổi.

- Cùng lúc làm giám khảo 3 chương trình truyền hình lớn, lại có lịch diễn, quảng cáo dày đặc. Chị nghĩ gì nếu có người nói chị là một trong những ngôi sao nữ hot nhất hiện nay?

- Chắc là do may mắn vì tôi gặp được những show phù hợp với mình. Vai trò giám khảo tôi phải cân nhắc kỹ bởi ngồi ghế nóng là công việc ẩn chứa nhiều rủi ro và sự nhạy cảm. Với Be The Man, tôi nhận lời vì chương trình không liên quan đến chuyên môn, không khí lại rất vui vẻ, phóng khoáng. Show tiến hành quay ở một hòn đảo biệt lập tại Nha Trang, nơi đó thậm chí không có sóng điện thoại, nên dù đi làm việc nhưng tôi luôn có cảm giác mình đang được vui chơi. Trong vài ngày đầu, khi tách khỏi cuộc sống ồn ào và lịch làm việc bận rộn, tôi thấy khó chịu. Nhưng lúc đã thích nghi tôi lại muốn tận hưởng khoảng thời gian thú vị để tinh thần sảng khoái, lấy lại năng lượng.

Với Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015, đơn vị sản xuất đã mời tôi từ năm ngoái nhưng tôi không sắp xếp được thời gian nên đã hứa sẽ làm ở mùa tiếp theo. Lúc quay vòng đầu tiên của cuộc thi, tôi thấy làm giám khảo có rất nhiều điều hấp dẫn khi được xem các thí sinh nhỏ tuổi tài năng. Tôi là người lớn, có sức chịu đựng và độ dẻo dai như vậy, mà vẫn không bằng thí sinh khi các bé có thể tập nhảy liên tục từ sáng đến tối. Tôi học được từ các bé rất nhiều.

Riêng show Chị ơi, đi Hàn Quốc cùng hai chị Jennifer Phạm và Hồng Anh, đây là dịp để tôi kết hợp cả công việc và du lịch.

- Ở Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015, chị gặp áp lực gì khi cạnh tranh với Thủy Tiên, Đoan Trang?

- Nếu các giám khảo chỉ nghĩ đến sự cạnh tranh về độ hot thì làm sao chương trình có thể thành công. Chúng tôi phải biết tương tác, đối thoại với nhau một cách ăn ý. Tất nhiên, mỗi giám khảo đều có những chiêu riêng để dụ thí sinh về đội mình.

Năm nay, dàn giám khảo Bước nhảy hoàn vũ nhí còn khá trẻ. Tôi và chị Thủy Tiên lần đầu ngồi ghế nóng cuộc thi, trong khi chị Đoan Trang lại có kinh nghiệm ở mùa trước. Ngoài ra, chị Đoan Trang cũng hiểu biết về dance sport và có sự từng trải, đủ làm chương trình thêm sâu sắc. Tôi và chị Thủy Tiên là yếu tố mới nên hy vọng sẽ mang đến show màu sắc tươi sáng.

Có nhiều người nói tôi ganh đua với chị Thủy Tiên, nhưng hãy nhìn vào hình tượng và con đường chúng tôi đi thì sẽ thấy, cả hai có sự khác biệt lớn. Tôi phát triển cả phim ảnh và ca nhạc nhưng đều hướng tới một cô gái trẻ trung, hiện đại, năng động. Chị Thủy Tiên thì ngược lại, theo hướng gợi cảm.

- Hiện tại, chị quảng cáo cho bao nhiêu nhãn hàng?

- Tôi ký hợp đồng đại diện trong một năm cho khoảng hơn 10 thương hiệu. Sau nhiều năm lao động, tôi nghĩ, đây là thời điểm mình có thể gặt được trái ngọt. Tôi thấy mình luôn tràn ngập nhiệt huyết để làm việc nên chỉ cần hứng thú điều gì, tôi sẽ thỏa sức làm nó.

- Thu nhập cao như vậy, chị sử dụng tiền thế nào cho hiệu quả?

- Cát-xê của tôi không đến mức 'khủng' như mọi người đoán đâu. Tiền tôi kiếm được, tôi dành để đầu tư cho chính mình bởi hình ảnh của một nghệ sĩ cần nhiều yếu tố, trong đó có phong cách thời trang và phát triển chuyên môn. Tôi không ngại chi tiền đầu tư cho ê kíp để họ có thể giúp tôi thực hiện những điều tôi muốn. Nhìn bề nổi, tôi là người hoạt động nhiều, nhưng em trai lại có công khi giúp tôi sắp xếp công việc một cách trơn tru. Quan điểm của tôi, người giỏi không phải là người làm gì cũng giỏi mà cần biết cách sử dụng người giỏi.

- Chạy show nhiều như thế, sức khỏe của chị có bị ảnh hưởng?

- Được làm công việc mình yêu thích, lại thu về nguồn kinh tế dồi dào để tích lũy cho tương lai, nên tôi không thấy mệt. Hơn nữa, cuộc đời của một nghệ sĩ chỉ có một vài thời điểm thăng hoa. Thời gian này tôi đang có nhiều yếu tố thuận lợi nên tôi chỉ cố gắng tận dụng. Nhưng nếu nói không mệt thì không đúng vì có ngày chạy show, tôi chỉ được ngủ 2-3 tiếng. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu, được khán giả vỗ tay đón chào, tôi lại quên hết mệt mỏi.

