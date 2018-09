Minh Hằng muốn 'đẻ liền' khi xem Thiên Khôi trình diễn tại Idol Kids

Trong gala 9 với chủ đề 'Bứt phá', mỗi thí sinh phải trình diễn hai ca khúc. Nổi bật trong đêm thi là Thiên Khôi với khả năng làm chủ sân khấu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Khi Thiên Khôi thể hiện ca khúc 'Tell me why', các giám khảo đã vô cùng hào hứng, thậm chí Isaac nổi da gà vì học trò. Riêng Minh Hằng thì thổ lộ, cô đã trở thành fan của Thiên Khôi bởi cậu bé tài năng, có gout âm nhạc văn minh.